The Sandman wird 2025 wieder auf Netflix verfügbar sein

Netflix hat bestätigt, dass The Sandman: Staffel 2 nun in Produktion gegangen ist. Die Live-Action-Adaption von Neil Gaimans Graphic-Novel-Serie wird irgendwann im Jahr 2025 auf den Streamer zurückkehren, und vor diesem Hintergrund haben wir einen kleinen Einblick in die Entwicklung der zweiten Episodenreihe erhalten, in der wir die gesamte Endless -Familie kennenlernen werden.

Showrunner Allan Heinberg hat auch ein wenig darüber verraten, was wir in Staffel 2 erwarten können, und fügte hinzu: "Sandman-Fans können alles erwarten, was die Serie in ihren ersten 11 Episoden geliefert hat und noch mehr. Die neuen Episoden sind in ihrem Umfang und Umfang irgendwie noch ehrgeiziger – und noch intimer und emotionaler und tief empfunden."

Schauen Sie sich die Vorschau unten an, um einen Blick darauf zu werfen, was auf Sie zukommt, wenn The Sandman im Jahr 2025 zurückkehrt.