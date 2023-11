The Sandman Staffel 2 wird wieder gedreht

The Sandman war sofort ein Hit, als er letztes Jahr auf Netflix erschien. Die Zuschauer werden in eine düstere Welt voller Träume, Teufel und Tod entführt und viele warten sehnsüchtig auf die zweite Staffel. Mit den Schreib- und Schauspiel-Strikes schien diese zweite Partie Geschichten wie ein ferner Traum zu sein.

Wie Neil Gaiman, der Schöpfer von The Sandman, kürzlich in einem Beitrag auf Tudum bestätigte, wird diese Woche die Produktion der zweiten Staffel wieder aufgenommen.

"Heute vor 35 Jahren wurde die erste Ausgabe von The Sandman veröffentlicht und hat so viele Menschen, reale und imaginäre, auf unwahrscheinliche Wege und unwahrscheinliche Reisen gebracht." Gaiman schrieb. "Diese Woche starten wir offiziell die Produktion der nächsten Geschichten von The Sandman für Netflix. Der geniale Showrunner Allan Heinberg und die unzähligen Menschen vor und hinter der Kamera erschaffen etwas unendlich Besonderes und erwecken diese Geschichten auf eine Weise zum Leben, die früher unvorstellbar gewesen wäre, diese Geschichten auf eine Weise zum Lügen zu bringen, die vor 35 Jahren noch wie ein unmöglicher Traum erschienen wäre. (Oder sogar vor 5 Jahren).""Eine Reise beginnt, die uns vom Garten des Schicksals in die Hölle führen wird, vom Herzen der Träume ins antike Griechenland und ins revolutionäre Frankreich und von dort an Orte, die selbst ich mir auf der Leinwand nicht ganz vorstellen kann. Ich werde geduldig sein. Gute Dinge werden kommen."

Wir sind uns immer noch nicht sicher, wann genau Staffel 2 erscheinen wird, aber wenn alles gut geht, sollten wir nicht zu lange warten, bis wir sehen, wohin uns die Geschichten als nächstes führen.