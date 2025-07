The Sandman: Staffel 2 - Vol. 1

HQ

The Sandman Es hat Spaß gemacht, es im Spätsommer 2022 zu überprüfen. Er war dank des leicht wandlungsfähigen und fast chaotischen Ausgangsmaterials des legendären Neil Gaiman endlos unzusammenhängend, aber gleichzeitig fast endlos ambitioniert und zeitweise so gut funktionierend, dass man sich fast fragte, warum Hollywood es nicht schon früher geschafft hatte, den Code zu knacken.

Jetzt sind drei Jahre vergangen, und auf Netflix ist es ziemlich klar, dass es wieder einmal schwierig war, die dynamische und umfassende Chronologie der Comics zu interpretieren und in eine lineare Geschichte zu verwandeln - aber auch wenn es nicht ganz so gut gelungen ist wie zuvor, ist dies eine ziemlich gute Möglichkeit, ein paar Abende in der seltsamen und surrealen Gesellschaft von Dream zu verbringen.

Genau wie in den Comics macht auch diese zweite Staffel (von der wir nur "Vol. 1" rezensieren, bestehend aus den ersten sechs Episoden) dort weiter, wo die erste aufgehört hat, aber abgesehen davon, dass Dream nicht eingesperrt oder direkt geschwächt wird als Folge des allmählichen Niedergangs seines Reiches, würde man es nicht sofort bemerken. Ja, es gibt ein paar Handlungspunkte, die die Serie als bevorstehende narrative Meilensteine behandelt - das Verschwinden von Endless Mitglied Destruction, die komplexe Beziehung von Dream zu der Frau Nada und die verbleibenden Endless ' toxischen Beziehungen untereinander, um es gelinde auszudrücken. Doch von dort aus webt The Sandman erneut eine facettenreiche Erzählung, die gerne Umwege geht und durch ihren Widerwillen, einen logischen Zusammenhang herzustellen, fast schwer nachzuvollziehen ist.

Dieser "Vol. 1" erzählt die Geschichte des Feenvolkes und einer Mittsommernacht in Shakespeares Gesellschaft, ein Bankett, bei dem es darum geht, wer die Kontrolle über die christliche Hölle übernehmen wird, und die Geschichte von Orpheus' Reise in den griechischen Hades auf der Suche nach seiner verstorbenen Braut. Diese Geschichten stellen Dream natürlich in einen linearen Entwicklungsprozess, wirken aber so getrennt und deutlich, dass sie sich fast wie eine Anthologie anfühlen.

Das macht The Sandman auf ziemlich unterhaltsame Weise zu komplexer Unterhaltung, und glücklicherweise können die Darsteller, die Musik und die visuelle Identität die meiste Zeit mithalten. Manchmal sind bestimmte Kulissen, die eher surreal sein sollten, überraschend banal, wie das bereits erwähnte Bankett, und man hat das Gefühl, dass dies dazu dient, ein wenig Geld zu sparen, aber abgesehen davon neigt The Sandman glücklicherweise zum Pompösen und Verschwenderischen, und es wird oft an nichts gespart.

Tom Sturridge liefert wieder einmal als Dream ab, ein Charakter, der unendlich schwer zu fassen ist, wenn er da steht und aussieht wie ein entlassenes Mitglied von The Clash, aber Selbstvertrauen und Komplexität ausstrahlt. Die Zeilen sind überzeugend vorgetragen, auch wenn die Ernsthaftigkeit zuweilen an der Grenze zur Selbstparodie stehen kann. Glücklicherweise ist er von einem Meer starker Talente umgeben.

Allerdings gelingt es der Serie wieder einmal zu oft, ihr genug CG-Gas zu geben und die Charaktere mit genug "Jenseitigkeit" auszustatten, um in diese wilde Umgebung zu passen. Ein einzelner Dämon während des bereits erwähnten Banketts wird groß mit einem Meer von tausend Mündern, was zu den besten Effekten und künstlerischen Leistungen in einer Fernsehserie gehört, an die ich mich erinnern kann, aber Gwendoline Christies Aussehen und Kostüm als Luzifer sind etwas zu budgetmäßig.

Glücklicherweise machen sich die Leute hinter dieser Serieninterpretation trotz des fast von Anthologien inspirierten Formats und eines leichten Knarrens unter dem Gewicht der Opulenz der Comics größtenteils immer noch sehr gut und liefern sechs Episoden mit ganz unterschiedlichem Fernsehen, das sowohl effektiv als auch ziemlich ehrgeizig ist.