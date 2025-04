The Sandman kehrt im Juli zurück

HQ

The Sandman wird kürzer gekürzt, als viele es sich gewünscht hätten. Zugegeben, Netflix steckt in einer kleinen Zwickmühle, da der Autor der Graphic Novel in letzter Zeit in alle möglichen Kontroversen verwickelt war, nachdem eine Reihe schrecklicher Anschuldigungen gegen seinen Namen erhoben wurde. Dennoch hat Netflix die Serie nicht sofort abgesetzt, sondern das Versprechen einer zweiten Staffel weiterhin eingelöst, und es ist fast an der Zeit, dass diese eintrifft.

Der Streamer hat jetzt einen Trailer für The Sandman: Season 2 geteilt und verraten, dass wir davon ausgehen können, dass es im Juli zwei Mal losgehen wird. Ja, Netflix macht genau das, was viele nicht zu mögen scheinen, indem es eine zweiteilige Premiere hat, bei der die ersten Episoden am 3. Juli und die zweite kurz darauf am 24. Juli erscheinen.

Was uns in den nächsten Episoden anbelangt, so werden sich Dream und seine erweiterte Endless Familie treffen, um wichtige Angelegenheiten zu besprechen, und letztendlich werden wir sehen, wie Ereignisse in Gang gesetzt werden, die seine Position unter den ewigen Wesen bedrohen.

Schauen Sie sich den Trailer unten an.