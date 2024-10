The Running Man Remake soll Anfang nächsten Jahres in die Kinos kommen

HQ

Der Kultklassiker "The Running Man" mit seinen fantastischen Einzeilern und seiner herrlich dystopischen Welt kehrt im Herbst 2025 in die Kinos zurück. Allerdings wird es nicht in seiner ursprünglichen Form geben, sondern als Remake, mit keinem Geringeren als Edgar Wright auf dem Regiestuhl.

Während ein Remake der Geschichte von Stephen King schon seit einiger Zeit bekannt ist, ist dies das erste Mal, dass Paramount uns ein konkretes Datum nennt, wann wir mit dem Endergebnis rechnen können.

Wenn Sie also gespannt darauf sind, wie Edgar Wright den Klassiker der 80er Jahre neu auflegt, sollten Sie sich den 21. November 2025 in Ihrem Kalender anstreichen. Wir wissen auch, dass Glen Powell, den wir kürzlich in Twisters gesehen haben, die Hauptrolle spielen und versuchen wird, in Schwarzeneggers alte Fußstapfen zu treten.

Freust du dich schon auf das Remake von The Running Man?