Ich habe lange geglaubt, dass ein Teil des Niedergangs des Kinos in letzter Zeit auf einen Mangel an Blockbuster-Filmen zurückzuführen ist, die man sich ansehen kann. Es gibt einen deutlichen Mangel an extravaganten Epen, die einem einen Grund geben, den Komfort seines Zuhauses zu verlassen und in einem überfüllten (oder meistens ganz leeren) Kino zu sitzen und die Magie des Films noch einmal zu erleben. Das ist nicht der einzige Grund, warum sich die Kinokassen in einem Abwärtstrend befinden, aber es ist ein Faktor, der ohne Frage ist. In diesem Sinne ist es mir eine große Freude zu sagen, dass Sie ins Kino gehen sollten, um Edgar Wrights The Running Man zu sehen.

Wenn nur wenige Dinge in diesem Jahr Ihr Interesse geweckt oder Ihnen einen Grund gegeben haben, nicht fünf Wochen zu warten, um ihn zu Hause zu sehen, dann ist die schiere bombastische und explosive Natur dieses totalen Action-Spaßes ein Kandidat, um ins Kino zu gehen und ihn auf der großen Leinwand zu sehen. Dieser Film ist urkomisch, packend und vollgepackt mit übertriebenen Darbietungen und er ist alles, was man sich von dem Action-Genre erhoffen kann.

Diese moderne Nacherzählung von Regisseur Edgar Wright baut auf den Fundamenten des Originals unter der Leitung von Arnold Schwarzenegger auf und erfüllt alle Kriterien. Es gibt unvergessliche Charaktere, die durch fesselnde Darbietungen dargestellt werden, es gibt witzigen und klugen Humor, der sich über den Konsum lustig macht und eine Satire auf die Unternehmenskultur liefert, und es gibt übertriebene Actionsequenzen und Momente, die gut choreografiert sind und einen verzweifelt nach mehr verlangen lassen. Es ist die klassische Actionformel, die sich in diesem Film widerspiegelt, und alles fügt sich zu einer Achterbahnfahrt des Nervenkitzels zusammen, von der man nie mehr wegsehen möchte.

Der erste Akt von The Running Man bietet einige der besten Filme, die das Action-Genre seit langem zu bieten hat. Es gibt herzzerreißende und komplexe Emotionen, um die man tanzen kann, während packende Action eingestreut ist und Humor eingestreut ist, den der neue Zuschauer zu schätzen weiß und auch die Fans des Originals verehren können. Das Tempo der ersten Hälfte des Films ist ausgezeichnet und lässt einem nie einen Moment zum Atmen oder zur Ruhe, und das liegt zum großen Teil an den qualitativ hochwertigen Leistungen der Kernbesetzung.

Zum einen ist Glen Powell eine souveräne und packende Hauptrolle als "The Running Man " Ben Richards, ein wütender und unberechenbarer Mensch, der von der Korruption und dem Ungleichgewicht der Welt, in der er lebt, frustriert und verrückt wird. Seine Wut wird nur noch verschärft durch Unternehmensvorstände wie Josh Brolins Dan Killian, die Person, dieThe Running Man für die Spielshow verantwortlich ist und eine verdrehte und abscheuliche Persönlichkeit ist, die von den Einschaltquoten seiner Serie angetrieben wird. Kombinieren Sie dies mit einer der bisher besten Leistungen von Colman Domingo als exzentrischer Show-Moderator Bobby Thompson, Lee Pace als unbeugsamer Lead-Jäger Evan McCone und Emilia Jones als junge Frau, die zur falschen Zeit am falschen Ort war. Der Punkt ist, dass die Besetzung keinen Takt verpasst und es egal ist, wer auf dem Bildschirm zu sehen ist, Sie werden von ihren Leistungen beeindruckt sein.

Also ja, es ist ein ziemlich gut zusammengestelltes Action-Erlebnis mit hochwertiger Grafik und Versatzstücken, die mit unvergesslichen Auftritten der Hauptstars und sogar der selteneren Charaktere kombiniert werden. Er ist gewalttätig und spannend, überraschend und urkomisch, aber es ist auch ein Film, der unter den gleichen Lastern leidet wie viele Action-Epen, da er einfach nicht das absurd hohe Tempo halten kann, das er zu Beginn vorgibt. Es ist in vielerlei Hinsicht ein bisschen wie ein Feuerwerk, denn man folgt der Rakete, die stetig in den Himmel rast, und sieht dann das Zischen und Blenden der Explosion, beeindruckt von ihrer Anwesenheit, nur um langsam zu verblassen. The Running Man ist ein bisschen so, nur dass man gerade in dem Moment, in dem man denkt, dass die Show vorbei ist, noch einen letzten Trick im Ärmel hat, ein letztes Hurra, das begeistert und begeistert. Auch in diesem Sinne ist es ein Spiegelbild der The Running Man Spielshow, denn der Anfang ist elektrisierend und verrückt und dann gibt es eine langsamere Phase, in der die Jäger ihre Beute jagen, bevor es zu einem explosiven Finale kommt, in dem ein Ende erreicht wird. Uneben, könnte man sagen, aber vielleicht gleichzeitig ein Produkt seiner unerreichbaren Standards.

Nichtsdestotrotz ist The Running Man alles in allem ein fantastischer Action-Blockbuster. Während seiner etwas mehr als zweistündigen Laufzeit werden Sie mit einer bremslosen Nervenkitzelfahrt verwöhnt, die Sie ständig überrascht und in Atem hält. Er ist eine Hommage an das Original und geht gleichzeitig seinen eigenen Weg, und die Besetzungsentscheidungen und die Leistungen, die jeder Star abliefert, gehören zu den besten bisher. Schauen Sie sich das auf der großen Leinwand und am besten in IMAX an, denn die Versatzstücke und Actionsequenzen sind packend und spektakulär und Sie werden viel Spaß daran haben, zu sehen, ob Powells Richards über die Distanz gehen und das "Unmögliche" The Running Man schlagen kann.