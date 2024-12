The Rule of Jenny Pen: Stephen Kings neuer Lieblingshorrorfilm enthüllt ein furchterregendes Puppenbild Stephen King hat The Rule of Jenny Pen bereits als einen der besten Horrorfilme des Jahres bezeichnet, und jetzt gibt ein unheimliches neues Bild seiner gruseligen Puppenfigur den Fans noch mehr Grund, sich zu fürchten.

HQ Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu und die Horrorfans sind bereits begeistert von der bevorstehenden Veröffentlichung von The Rule of Jenny Pen im Jahr 2025. Diese schaurige Geschichte, die auf dem Roman von Owen Marshall basiert und von James Ashcroft inszeniert wurde, handelt von einem älteren Richter, der sich von einem Schlaganfall erholt und zur Zielscheibe der furchterregenden Puppe eines Mitbewohners, Jenny Pen, wird. Mit bemerkenswerten Leistungen von Geoffrey Rush und John Lithgow hat der Film bereits Lob von keinem Geringeren als Stephen King erhalten, der ihn kürzlich als einen der besten Horrorfilme des Jahres bezeichnete. Der neueste Blick auf den Film bietet einen genaueren Blick auf Jenny Pen selbst – eine glatzköpfige, babyähnliche Puppe mit durchdringenden, leuchtenden Augen. In einem exklusiven Bild, das von Screen Rant geteilt wurde, wird die beunruhigende Präsenz der Puppe aus der Perspektive einer im Bett liegenden Figur eingefangen, was ihr eine jenseitige, bedrohliche Atmosphäre verleiht. Während die Puppe unbestreitbar das herausragende Horrorelement des Films ist, taucht The Rule of Jenny Pen tiefer in Themen des Alterns und der damit verbundenen Ängste ein. Während Mortensen (Rush) sowohl mit physischen als auch mit psychischen Qualen zu kämpfen hat, kämpft er darum, den Schrecken, den er erlebt, dem Personal seines Altersheims mitzuteilen, das seine Behauptungen als Wahnvorstellungen abtut. Da der Film 2025 auf Shudder Premiere feiern soll, sind Horrorliebhaber gespannt, ob The Rule of Jenny Pen dem Hype gerecht wird. Bist du bereit, dich der unheimlichen Welt von Jenny Pen zu stellen, oder wirst du dich von dieser furchterregenden Puppe fernhalten?