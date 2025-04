The Roses lässt Benedict Cumberbatch gegen Olivia Colman antreten

Wenn Sie auf der Suche nach einem witzigen, malerischen und gut gespielten Streifen sind, den Sie diesen Sommer genießen können, ist Searchlight Pictures vielleicht genau der richtige Film für Sie. Die Produktionsfirma hat gerade einen ersten Blick auf The Roses geworfen, eine romantische Komödie, in der es um ein Paar geht, dessen Beziehung immer weiter in die Brüche geht.

The Roses basiert auf dem Roman von Warren Adler mit dem Titel The War of the Roses, und es ist ein Film, der von Tony McNamara (The Favourite, The Great, Poor Things ) geschrieben und von Jay Roach (Austin Powers, Meet the Parents, Bombshell ) gedreht wurde. In den Hauptrollen sind Benedict Cumberbatch und Olivia Colman zu sehen, aber auch eine Reihe anderer vielversprechender Stars, sei es Andy Samberg, Allison Janney, Ncuti Gatwa, Belinda Bromilow, Sunita Mani, Jamie Demetriou, Zoe Chao und Kate McKinnon.

Da The Roses am 29. August in den Kinos Premiere feiert, könnt ihr euch den Trailer und die Zusammenfassung des Films unten ansehen. Für diejenigen, die den Film von zu Hause aus sehen möchten, ist es erwähnenswert, dass Searchlight Pictures ' Filme in der Regel sehr schnell zu Disney+ kommen. Es wurde kein Datum oder Zeitplan dafür genannt, aber Sie können bereits Nightbitch, A Real Pain, O'Dessa und mehr über den Streamer sehen.

"Das Leben scheint für das Bilderbuchpaar Ivy (Olivia Colman) und Theo (Benedict Cumberbatch) einfach zu sein: erfolgreiche Karrieren, eine liebevolle Ehe, tolle Kinder. Doch hinter der Fassade ihres vermeintlich idealen Lebens braut sich ein Sturm zusammen - als Theos Karriere abstürzt, während Ivys eigene Ambitionen abheben, entzündet sich ein Pulverfass aus hartem Wettbewerb und verstecktem Groll."