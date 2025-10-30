The Roses kommt rechtzeitig zu den Feiertagen zu Disney+

Vielleicht haben Sie kürzlich unsere begeisterte Rezension von The Roses gesehen und sich gefragt, wann ich ein Stück von diesem Kuchen bekommen kann? Wenn Sie daran interessiert sind, den Film zu sehen und nicht für die VOD-Version ausgeben möchten, dann haben wir einige gute Neuigkeiten für Sie, denn das Debütdatum für den Film auf Disney+ wurde bereits bekannt gegeben.

The Roses wird in vielen Regionen am 20. November auf der Streaming-Plattform erscheinen. Ja, in der Woche nach dem Freakier Friday, der für die Woche nach The Fantastic Four: First Steps geplant ist, könnt ihr euch den von Benedict Cumberbatch und Olivia Colman geleiteten Film ansehen.

Der Haken an der Sache ist, dass der 20. November nur für einige Regionen gilt, da Großbritannien und Irland bis zum 3. Dezember warten müssen, um den Film auf der Streaming-Plattform zu sehen. Sie können dies vor Ort überprüfen, indem Sie sich bei Disney+ anmelden, den Film suchen und sehen, welches Premierendatum registriert ist.

Einen Vorgeschmack auf das, was kommen wird, gibt es im Trailer zu The Roses unten.