The Rogue Prince of Persia wird nächsten Monat als Early-Access-Titel debütieren

Ubisoft hat in letzter Zeit einen absoluten Albtraum mit Leaks. Es ist nicht nur gelungen, einen eigenen Star Wars Outlaws-Trailer zu veröffentlichen, sondern in letzter Zeit haben auch eine ganze Reihe von Gerüchten und Berichten die Runde gemacht, die behaupten, dass das Support-Studio Dead Cells an einem Roguelike-Spiel Evil Empire Prince of Persia arbeitet. Diese Berichte waren nicht falsch.

The Rogue Prince of Persia, wie das Spiel genannt wird, wird ein reines Roguelike-Erlebnis sein, bei dem die Spieler das traditionelle Jump'n'Run und die Nahkampf-Action des Prince nutzen, um sich ihren Weg durch eine lebendige und gefährliche Welt zu bahnen.

Im Gegensatz zu Prince of Persia: The Lost Crown wird The Rogue Prince of Persia zunächst in einem Early-Access-Status erscheinen, und zwar nur auf dem PC. Evil Empire wird das Spiel nur mit einer kleinen Menge seiner ultimativen Inhalte veröffentlichen, mit der Absicht, das Spiel mit dem Feedback der Benutzer vor der unvermeidlichen Veröffentlichung von 1.0 zu entwickeln und zu verbessern.

Wann der Early Access erscheinen wird, ist für den 15. Mai 2024 angesetzt, also in etwas mehr als einem Monat. Du kannst einen weiteren Einblick in dieses Spiel bekommen, indem du unsere vollständige Vorschau dazu hier liest.