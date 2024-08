The Rogue Prince of Persia wird im neuen Inhaltsupdate rücksichtsloser

HQ

Obwohl The flegle The Rogue Prince of Persia eine etwas bescheidenere Geburt als sein "Zwillings"-Bruder The Lost Crown hat, hat es immer wieder Updates vorgenommen und hier und da Verbesserungen an seinem spaßigen Roguelite-Plattformerlebnis angeboten, wie wir euch in unseren Eindrücken gesagt haben.

Jetzt bekommen wir jedoch ein riesiges Update, das ab sofort verfügbar ist und sich "Warrior's Ascension" nennt. Evil Empire geht in diesem Patch aufs Ganze und fügt unter anderem neue progressive Schwierigkeitsgrade, einen neuen Skill-Baum, einen neuen Feind (den Messerwerfer) und weitere kleine Verbesserungen hinzu.

Sie haben auch die Roadmap für die Inhalte skizziert, die bis Ende des Jahres für das PC-Spiel erscheinen werden, so dass Fans des "anderen" Prince of Persia zufrieden sein werden. Schauen Sie sich das Video unten an.