The Rogue Prince of Persia Vorschau: Die Verlorene Krone erhält eine Tote-Zellen-Injektion

Zwei Prince of Persia Spiele in einem Jahr? Sind das die 2000er Jahre? Ich scherze, aber es ist wahr, nach dem fantastischen Prince of Persia: The Lost Crown im Januar werden wir nächsten Monat auch ein völlig neues Abenteuer bekommen, ein Spiel, das vom Dead Cells Support-Studio Evil Empire kommt und einfach als The Rogue Prince of Persia bekannt ist.

Lassen Sie mich das gleich zu Beginn klarstellen. Dies ist kein vollständiger Launch mit dem gleichen Kaliber und der gleichen Qualität wie The Lost Crown. Zumindest noch nicht. Es ist Early Access und wird es noch eine Weile bleiben, da das Team kontinuierlich Verbesserungen und neue Inhalte hinzufügt, bevor es später in größerem Umfang veröffentlicht wird. Wenn Sie in letzter Zeit The Lost Crown gespielt haben, werden Sie feststellen, dass es auch viele Ähnlichkeiten mit diesem Spiel gibt. Es ist keine Fortsetzung oder Fortsetzung und verbindet die beiden Spiele überhaupt nicht, aber es ist ein 2D-Plattformer mit Hack 'n' Slash-Mechanik. Oh, und wie es bei Dead Cells der Fall war... Es ist ein Roguelike.

The Rogue Prince of Persia sieht die ikonische und titelgebende Figur mit der Aufgabe, eine Invasion seines Landes durch eine übernatürliche Fraktion zu stoppen. Warum dringen sie überhaupt ein, fragst du dich? Denn der Prince hat sie durch die Verwendung seines speziellen Talismans dorthin gezogen, der es ihm ermöglicht, von tödlichen Verletzungen wiederzubeleben und an einen sicheren Ort zurückzukehren, daher die Grundlage der Roguelike-Elemente. Mit dieser Kraft und dem Talent des Prince für Kampf und athletische Bewegung musst du flink springen und durch herausfordernde Levels klettern, die mit den üblichen Arten von Umweltgefahren wie Stacheln und sich drehenden Klingen gefüllt sind, Feinde auf dem Weg besiegen und Währungen und Upgrades sammeln, um das Vorankommen zu erleichtern. Solltest du jedoch ins Stocken geraten und scheitern, verlierst du alle deine hart verdienten Upgrades, abgesehen von ein paar besonderen Währungsstücken, vorausgesetzt, du hast sie vor deinem Tod auf die Bank gelegt.

Evil Empire erfindet mit diesem Spiel weder das Roguelike-Rad noch die Prince of Persia -Formel neu. Es ist alles sehr vertraut und das ist kein Seitenhieb auf das Spiel und das, was die Entwickler hier geschaffen haben, denn es funktioniert in der Praxis wirklich gut. Das Gameplay ist flüssig und schnell mit willkommener Tiefe. Du kannst mit der 2,5D-Wandlauftechnik im Hintergrund des Levels an Wänden hoch- und über sie klettern, dich von Stangen schwingen, Abhänge hinunterrutschen und dann viele dieser Bewegungsfähigkeiten auch im Kampf einsetzen. In diesem Spiel gibt es mehr als nur den Angriffsknopf für eine Flut von Schlägen zu spammen, denn du kannst über Feinde springen, um verheerenden Angriffen auszuweichen, von oben auf sie einschlagen, sie treten, um Schilde zu brechen oder sie in Umgebungsgefahren zu stoßen, und dann sogar eine Reihe verschiedener Waffentypen verwenden, um die Dinge weiter aufzumischen. Eine Zweihandaxt mag langsamer sein als Doppeldolche, aber sie wird viel härter treffen, ein Bogen kann dir Genauigkeit verleihen, aber ein Chakram kehrt zurück, nachdem du es geworfen hast, so dass es einen Feind ein zweites Mal treffen kann.

Ich denke, dass Evil Empire in Zukunft ein wenig an einigen der Kampfelemente herumfummeln muss, da ich in der kurzen Zeit, in der ich das Spiel testen musste, festgestellt habe, dass sich die regulären Gegner als ein Spaziergang im Park erwiesen haben, während der Boss wie ein Schlag in den Kiefer von Mike Tyson rüberkam. Davon abgesehen scheinen die Kernsysteme, die bisher entworfen wurden, und die Art und Weise, wie die Levels strukturiert und aufgebaut sind, alle hervorragend zu sein und als großartige Grundlage für das zu dienen, was als nächstes für dieses Spiel kommen wird.

Um beim Thema Dead Cells und sogar The Lost Crown weiter zu bleiben, gibt es in The Rogue Prince of Persia Schmuckstücke und Upgrades zu finden, die verschiedene Modifikatoren und Boni auf das Kit von Prince anwenden. Von der Verursachung eines Gifteffekts bei Schaden über das Entzünden von Gegnern, wenn du sie auf eine bestimmte Weise triffst, bis hin zum Erhalt zusätzlicher dauerhafter Gesundheit, wenn du einen der Heilbrunnen findest, werden diese Schmuckstücke denjenigen ziemlich vertraut sein, die diese früheren Spiele gespielt haben. Was nicht so vertraut sein wird, ist das Minor-System mit der Art und Weise, wie sie in das Kit von Prince eingefügt werden. Jedes Schmuckstück wird mit einer Reihe von Multiplikatoren geliefert, die widerspiegeln, wo es sich am Gürtel des Prince befindet. Einige verstärken die beiden Schmuckstücke auf der linken Seite, andere vergrößern die rechte und schwächen die linke, und es ist deine Aufgabe, herauszufinden, wie du diese Schmuckstücke am besten zusammenfügst, um den besten Effekt zu erzielen.

Ebenso müssen Sie die Entscheidung darüber treffen, wofür es sich tatsächlich lohnt, Ihre Zeit zu investieren. Du kannst durch die Levels rasen, ohne irgendeine Form von Erkundung zu machen, wenn du willst, was wahrscheinlich bedeutet, dass du nicht in große Gefahr gerätst, bis du einen Boss erreichst, oder du kannst wandern und erkunden, neue Ausrüstung finden, Läden finden, in denen du Goldmünzen ausgeben kannst, und sogar Oasenbrunnen, um die Spirit Glimmers zu deponieren, die du von besiegten Feinden sammelst. Letztere Währung ist anscheinend der einzige aktuelle Teil des Spiels, der dem Spieler nach dem Tod erhalten bleibt, da man das Glimmers verwenden kann, um neue Schmuckstücke zu kaufen und freizuschalten, die man während eines Laufs finden kann. Jedes der Level bietet auch eine Reihe von Herausforderungsräumen, die es zu finden und zu bewältigen gilt, in denen der Prince seine Exzellenz im Parkour unter Beweis stellen muss, um am Ende eine Truhe für neue Beute zu erreichen. Der Haken an diesen Räumen und jeder Form der Erkundung ist, dass die meisten nicht dauerhaft sind, was bedeutet, dass alles umsonst ist, wenn du stirbst. Dies ist so ziemlich ein reinblütiges Roguelike, im Guten wie im Schlechten.

Trotz der Tatsache, dass der Kunststil, der in diesem Spiel verwendet wird, fast ganz OlliOlli ist, mit hellen und lebendigen Cartoon-Grafiken, die wir normalerweise nicht der Welt von Prince of Persia zugeschrieben sehen, funktioniert es in der Praxis eigentlich ganz gut. Es gibt Charme und den charakteristischen Prince of Persia -Stil und die Ästhetik, die in diesem Spiel durchscheinen, genauso wie es bei The Lost Crown der Fall war. Es ist ganz anders als das, was wir von dieser Serie vor 2024 gewohnt waren, aber es fühlt sich auch wie ein aufregender nächster Schritt auf dem Weg an, den The Lost Crown vor ein paar Monaten begonnen haben.

Evil Empire bestätigte, dass, obwohl The Rogue Prince of Persia ein Early-Access-Projekt ist, es sich nicht wie ein unfertiges Spiel anfühlen wird. Ich kann das in gewisser Weise schon bestätigen, denn die Kernbasis, die der Entwickler bisher geschaffen hat, zeigt ein enormes Potenzial und macht mich sehr gespannt auf das, was kommt. Sicher, es gibt im Moment einen harten Stopp in der Geschichte, und ja, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Schmuckstücken und Waffen, die man finden und verwenden kann, aber das Kern-Gameplay, das Leveldesign, die Präsentation und dergleichen scheinen alle so zu sein, als hätte Ubisoft einen weiteren Gewinner für das Prince of Persia -Franchise gefunden. Dies ist wirklich das perfekte Spiel für alle, die sich gefragt haben, wie The Lost Crown nach einer Dead Cells Roguelike-Bluttransfusion aussehen würde.