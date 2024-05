The Rogue Prince of Persia verzögert, um Hades II zu vermeiden

HQ

Vor genau einem Monat gaben Ubisoft und Evil Empire bekannt, dass The Rogue Prince of Persia am 15. Mai als Early Access starten soll. Diese Pläne haben sich geändert, aber nicht nur, weil die Entwickler mehr Zeit brauchen, um das Erlebnis zu verbessern.

Evil Empire enthüllt, dass The Rogue Prince of Persia auf Ende dieses Monats verschoben wurde und dass ein konkretes Veröffentlichungsdatum am Montag bekannt gegeben wird. Uns wird gesagt, dass der Grund dafür darin liegt, dass im Grunde jeder, einschließlich der Entwickler von Ubisofts zweitem Prince of Persia-Spiel im Jahr 2024, Hades II spielt, also wollen sie vermeiden, im frischesten und dunkelsten Schatten des brillanten Early-Access-Spiels von Supergiant Games zu verschwinden.

Sie werden diese zusätzliche Zeit natürlich auch nutzen, um das Spiel aufzupolieren und weitere Inhalte hinzuzufügen. Ein kluger Schachzug, denn Hades II wurde dafür gelobt, dass es sich bereits wie ein fertiges Meisterwerk anfühlt.

Glaubst du, dass dies für The Rogue Prince of Persia ausreichen wird, um etwas von Hades IIs Rampenlicht zu stehlen?