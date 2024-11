The Rogue Prince of Persia verdoppelt seinen Inhalt nächste Woche

HQ

Ihr wisst es vielleicht nicht, aber es war ein verdammt gutes Jahr für Prince of Persia, was die Veröffentlichung von Spielen angeht. Sowohl The Rogue Prince of Persia als auch Prince of Persia: The Lost Crown wurden bei ihren Veröffentlichungen gut aufgenommen, auch wenn letzterer seine hohen Verkaufserwartungen nicht ganz erfüllte.

The Rogue Prince of Persia wurde dieses Jahr im Early Access veröffentlicht, was bedeutet, dass es noch viel Arbeit zu tun gibt. Wenn du seit der Veröffentlichung spielst und müde geworden bist, was du bisher gesehen hast, verdoppelt das Spiel seinen Inhalt ab dem 21. November, also am nächsten Donnerstag.

Wir werden neue Biome, Bosse, eine neue Geschichte und mehr sehen. Außerdem wurde der visuelle Stil des Spiels stark verbessert, wodurch ein völlig neuer Detailgrad hinzugefügt wurde. Seht euch alle Änderungen im Trailer unten an: