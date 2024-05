The Rogue Prince of Persia Trailer enthüllt neues Veröffentlichungsdatum

HQ

Es scheint, als würde heutzutage jeder Hades II spielen, daher ist es durchaus verständlich, dass Ubisoft und Evil Empire letzte Woche beschlossen haben, The Rogue Prince of Persia zu verschieben. Nicht, dass wir viel länger warten müssten als erwartet.

Der heutige Gameplay-Trailer enthüllt, dass The Rogue Prince of Persia am 27. Mai als Steam Early Access starten wird. Uns wurde auch gesagt, dass diese Version 19,99 US-Dollar kosten wird, aber dass sie beim Start auf einen unbestimmten Betrag reduziert wird. Die Entwickler hoffen, dass dies ausreicht, um Hades II etwas ins Rampenlicht zu rücken, und dass Hollow Knight: Silksong während des PlayStation Showcase, Xbox Game Showcase oder eines anderen bevorstehenden Events in naher Zukunft nicht in den Schatten fällt...