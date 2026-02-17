The Rogue Prince of Persia fast 1 Million Spieler, physische Collector's Editions erscheinen dieses Jahr

HQ

The Rogue Prince of Persia Entwickler bei Evil Empire arbeiten vielleicht gerade mit Motion Twin zusammen, um das Castlevania: Belmont's Curse-Spiel zu entwickeln, aber das heißt nicht, dass sie das großartige Prince of Persia-Roguelike, das sie letztes Jahr vollständig veröffentlicht haben, hinter sich lassen.

The Rogue Prince of Persia hat zwei Hauptupdates für diesen Frühling geplant, laut einem neuen Steam-Beitrag. Zunächst einmal jedoch, da es das Jahr des Feuerpferdes ist, scheinen die Entwickler inspiriert worden zu sein, ein neues Werkzeug zu entwickeln, das eine Herde brennender Pferde auf deine Feinde schleudert. Das erste Update konzentriert sich etwas weniger auf Feuer, da es ein neues Element zu The Rogue Prince of Persia einführt.

Freeze macht, was es verspricht, und es gibt auch eine neue Waffe zum Ausprobieren in der Schleuder. Das Breathless-Update enthält außerdem Arenen, einen höheren Schwierigkeitsgrad, neue Werkzeuge, Medaillons und eine Überarbeitung des Tutorials.

Das Endspiel-Update konzentriert sich – wie zu erwarten – auf das Ende des Spiels. Es wird einen neuen Parkour-Modus, mehr Herausforderungen und sogar Haustiere geben. Während die Entwickler von Evil Empire auf das Jahr 2026 blicken, sehen sie eine vielversprechende Zukunft für The Rogue Prince of Persia. Das Spiel hat fast eine Million Spieler auf allen Plattformen erreicht und erhält später in diesem Jahr sowohl eine Vinyl als auch physische Collector's Editions.