The Rogue Prince of Persia: Eine solide Grundlage für einen fürstlichen Parkour-Plattformer

Nach einer Verzögerung, um dem gigantischen Roguelike Hades II auszuweichen, hat The Rogue Prince of Persia endlich sein Debüt im Early Access gegeben. Evil Empire verspricht viel von dem rasanten Parkour und den Kämpfen, die wir von einem Prince of Persia-Titel erwarten würden, und hat ein solides Fundament geschaffen, an dem an einigen Stellen noch gearbeitet werden muss.

Wie Sie wahrscheinlich aus dem Titel erraten können, sind wir The Rogue Prince of Persia, die auszogen, um gegen den Hunnenkönig zu kämpfen, nachdem seine Armee an der persischen Grenze aufgetaucht war. Man kann mit Sicherheit sagen, dass das nicht so gut für uns gelaufen ist, und nachdem wir uns ein paar Tage in einer Oase erholt hatten, machten wir uns auf den Weg, um die Hunnen aufzuspüren und sie auszuschalten, bevor sie zu viel Chaos in unserem Haus anrichten können. Hinter den feindlichen Linien müssen wir hüpfen, hüpfen, springen und über alle möglichen Hindernisse klettern sowie viele Feinde mit dem spitzen Ende unserer Dolche stechen. Wenn wir scheitern, ist das kein Hindernis, denn unsere Bola bringt uns in die Oase zurück, um uns zu erholen.

Nach einem sehr kurzen Tutorial kannst du im ersten Biom des Spiels tun, was du willst, wo ich sofort von der beeindruckenden Grafik und dem hämmernden Soundtrack verzaubert war. Jedes der Biome, durch die du läufst, ist voller Charakter und fühlt sich wirklich voneinander ab, auch wenn dein Ziel im Prinzip in allen gleich ist. Lauf ans andere Ende, ohne zu sterben. Die Animationen sind flüssig und lebendig, ohne den etwas cartoonartigen Stil des Gesamtlooks zu opfern.

Abgesehen vom Soundtrack und den Soundeffekten, wenn dein Charakter getroffen wird und zurückschlägt, gibt es in The Rogue Prince of Persia nicht viel mehr zu hören, und so hilft es, dass die Musik im Spiel sehr, sehr gut ist. Die Twangs eines Instruments, dessen Namen ich nicht erraten werde, wenn man durch das Dorf Zagros flitzt, geben mir das Gefühl, dass ich mit dem Mauerlaufen beginnen möchte, auch wenn ich mir sehr wahrscheinlich die Beine brechen würde.

Apropos Parkour, wie Sie hoffen würden, funktioniert es in The Rogue Prince of Persia sehr gut. Es ist flüssig, reaktionsschnell und gibt einem das Gefühl, ein übermenschlicher Athlet zu sein, wenn man eine Stange hinaufklettert, um an einer Wand entlang zu laufen, bevor man einen Vertrauensvorschuss wagt, um einer Grube mit Stacheln darunter auszuweichen. Wenn du deine Parkour-Fähigkeiten wirklich auf die Probe stellen willst, gibt es Durchquerungsräume, jeder mit seinen eigenen einzigartigen Herausforderungen und Belohnungen, die du dir schnappen kannst, sobald du sie abgeschlossen hast. Im Gegensatz zu vielen anderen Roguelikes ist dein Weg weder eine gerade Linie, noch liegt der Fokus darauf, dass du alles tötest, was du siehst. In jedem Gebiet triffst du auf verschiedene Quellen der Träume, zu denen du schnell reisen kannst, wenn du zu einem bestimmten Punkt in einem Biom zurückkehren möchtest. Sagen wir, wenn du genug Geld gesammelt hast, um zum Beispiel in den Laden zurückzukehren und eine neue Waffe oder ein Medaillon zu kaufen, kannst du einfach in den Brunnen steigen und auf der anderen Seite wieder herauskommen.

Der Kampf ist schnell und macht Spaß, wenn auch ein wenig einfach. Du hast Zugriff auf verschiedene Waffen, die jeweils ihre eigenen begrenzten Kombos haben, sowie auf ein sekundäres Fernkampfwerkzeug neben einem Tritt, der Feinde betäuben kann, wenn sie auf ein Hindernis oder einen ihrer Kameraden treffen. Die Gegnervielfalt ist in Bezug auf ihr Aussehen anständig, aber die meisten von ihnen machen das Gleiche, wenn nicht sogar ähnliche. Entweder ein aufziehbarer Nahkampfangriff oder ein Fernkampfangriff, dem (meistens) mit einem Sprung ausgewichen werden kann. Ich sage hauptsächlich, weil der Tresor nicht immer ein todsicherer Weg ist, um aus der Gefahr herauszukommen, und es gibt Zeiten, in denen ich von einem Angriff erwischt wurde, während ich hinter einem Feind oder mitten in einem Tresor war.

Dies führt mich zu meinem Hauptproblem mit The Rogue Prince of Persia, nämlich Inkonsistenz. Die Grundlagen für dieses Spiel sind sehr gut, was mich glauben lässt, dass dies nur ein Early-Access-Problem ist, aber es ist eines, das trotzdem angegangen werden muss. Wenn wir uns zum Beispiel den Kampf ansehen und die Tatsache, dass ein Tresor dein einziges richtiges Verteidigungswerkzeug ist, auch wenn er erwischt werden kann, sehne ich mich nach etwas, das mich effektiv aus einer schlimmen Situation herausholen kann. Nun, die erste Reaktion könnte sein, einfach zu springen und wegzuparkouren, aber es scheint, dass Parkour und Kampf nicht allzu gut zusammenpassen, besonders in einer stressigen Situation. Der alte Assassin's Creed-Fehler ist zurück, bei dem man sich an einem Vorsprung festklammert oder eine Wand hinaufrennt, anstatt von ihr wegzulaufen.

Dieses Problem wird noch deutlicher, wenn Feinde dich wirklich hart treffen. Du kannst nur ein paar Treffer einstecken, bevor du entweder tot bist oder den einen Heiltrank trinkst, den du in einem Biom bekommst. Je größer dein Selbstvertrauen und deine Fähigkeiten werden, desto weniger wird dies natürlich zu einem Problem, aber es fühlt sich so an, als ob dem Kampf diese eine zusätzliche Verteidigungsmechanik fehlt, die dir etwas anderes als verzweifeltes Springen bietet.

Der größte Streitpunkt hier, zumindest für mich, ist der Mangel an anhaltenden Fortschritten, die Sie machen. Sobald du in Hades in dein Zentrum zurückgekehrt bist, kannst du alle deine Ressourcen ausgeben, um dauerhafte Upgrades für deinen Charakter, deine Waffen und mehr zu erhalten. In The Rogue Prince of Persia kannst du die Geisterschimmer, die du von gefallenen Feinden in der Oase sammelst, ausgeben, um Waffen und Medaillons freizuschalten, aber du kannst sie dann nicht ausrüsten, um deinen Lauf mit ihnen zu beginnen. Du kaufst dir nur die Chance, ihnen über den Weg zu laufen. Ich habe mehrere Läufe damit verbracht, genug Glimmer zu sparen, um ein Medaillon zu kaufen, das mich angeblich davor bewahren würde, einmal zu sterben, aber seitdem bin ich nicht mehr darauf gestoßen. Genauso ist es mit Waffen. Ich mag die Doppeldolche, aber vielleicht möchte ich einmal mit dem Schwert oder Wappenrock beginnen.

Du wirst wahrscheinlich deine Waffen während eines Laufs austauschen, was in Ordnung ist, weil sie den Spielstil nicht wirklich so sehr verändern, aber ich möchte wahrscheinlich als Schlüsselwort hier hervorheben, da es nicht garantiert ist, dass du verbesserte Waffen findest. Das bedeutet, dass ich Bossen mit den schwachen Dolchen der Stufe eins gegenüberstand, obwohl ich einen Großteil eines bestimmten Gebiets erkundet und Ausrüstungstruhen geöffnet habe.

Im Gegensatz zu Hades II, dem frischesten Beispiel, das mir einfällt, fühlt man sich auch nicht unbedingt bei jedem Durchlauf sehr stark. Man kann auf dem Weg dorthin einige anständige Upgrades erhalten, wie z. B. das Erstellen einer Giftwolke, wenn man Feinde ineinander tritt, aber es gab nichts, was mich glauben ließ, dass das Spiel kaputt sein würde, wenn ich es in der Startausrüstung hätte ausrüsten können.

Abgesehen von diesem großen Abschnitt des Jammerns ist The Rogue Prince of Persia jedoch eine lustige Zeit. Es ist erwähnenswert, dass sich dies sehr wie eine Early-Access-Version eines Spiels anfühlt, ein unfertiges Produkt, viel mehr als das andere große Roguelike, das diesen Monat veröffentlicht wurde. Nichtsdestotrotz ist es eine gute Grundlage, und ich hoffe, dass es mit der Zeit und der Hilfe der Community zu einem Gesamterlebnis aufpoliert werden kann, das so großartig ist wie das Aussehen und der Sound.