The Rock und John Cena kehren zu WWE zurück, wenn sie auf Netflix zu sehen sind

Als WWE sich zum ersten Mal vom Network-Fernsehen entfernte und mit Netflix in den Bereich des Streamings einstieg, wollte das Sportunterhaltungsunternehmen sicherstellen, dass wir uns alle an die Debütfolge von Monday Night Raw auf Netflix erinnern.

Es gab nicht nur riesige Matches wie CM Punk gegen Seth Rollins und Liv Morgan gegen Rhea Ripley, sondern wir hatten auch jede Menge Gastauftritte. John Cena kündigte sein letztes Jahr vor dem Ruhestand an und kündigte an, dass er am Royal Rumble 2025 teilnehmen wird.





Der Fels erschien auch. Nach seinem Wrestling-Comeback bei Wrestlemania im letzten Jahr war der große Dwayne wieder hier im Quadratkreis, um seinem echten Cousin Roman Reigns Tribut zu zollen.

Der Undertaker hatte nach dem großen Sieg von Rhea Ripley auch einen Cameo-Auftritt, und bei all diesen Gastauftritten fragen wir uns, wie WWE es schaffen wird, mit jedem folgenden Raw-Auftritt daran anzuknüpfen.