The Rock und Chris Evans retten den Weihnachtsmann im neuen Red One Trailer

Ist die Sommerhitze für Sie gerade wirklich unerträglich? Entspannen Sie sich dann mit dem neu veröffentlichten Trailer für den frostigen Weihnachtsstreifen Red One, in dem The Rock anscheinend sich selbst in der großen Weihnachtsaktion von Amazon MGM Studio spielt. In dem Actionstreifen, der sich um die Entführung des Weihnachtsmanns dreht, spielen auch Chris Evans, Lucy Liu und J.K. Simmons mit. Simmons in der Besetzung. Red One startet am 15. November in den Kinos.

Får trailern dig på julhumör, månne?

Zusammenfassung:

Nach einer schockierenden Entführung vom Nordpol muss der Kommandant der E.L.F. Task Force mit dem berüchtigtsten Kopfgeldjäger der Welt zusammenarbeiten, um Weihnachten zu retten.