The Rock spricht von Black Adam und "das Scheitern wagen"

Die Superheldenpläne von The Rock änderten sich schnell, nachdem Black Adam in den Kinos bombardiert wurde, und jetzt reflektiert der 50-jährige Schauspieler über das, was passiert ist und das Konzept des "Scheiterns". Die genauen Zahlen rund um Black Adams Scheitern sind ein wenig zweideutig, aber die Situation wurde nicht dadurch verbessert, dass die neuen DC-Chefs Gunn und Safran hereinkamen und das Haus im Studio putzten, indem sie alle frühen Pläne und Schauspieler, die mit dem DCEU verbunden waren, rausschmeißten und verwarfen.

Nicht wirklich etwas, das mit Johnsons Siegermentalität einhergeht. Etwas, das er bis zu einem gewissen Grad in einem Video auf Instagram ansprach, das er vor ein paar Tagen gepostet hatte, in dem der Schauspieler davon sprach, einfach den Mut zu haben, es zu wagen, zu scheitern, etwas, das von Natur aus die Wurzel des Erfolgs ist. Und er hat nicht Unrecht. Ob es ein Schritt in seinem eigenen Prozess ist, Black Adam und die nun zerbrochenen Superheldenpläne zu überwinden, das ist eine andere Frage.

Was denkst du, ist Johnson ein wenig mürrisch über die ganze Black Adam-Situation?