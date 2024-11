The Rock kommentiert die Vorwürfe der Pinkelflaschen: "Ja. Das passiert."

HQ

Anfang des Jahres gab es eine Reihe von Gerüchten und Anschuldigungen gegen Dwayne "The Rock" Johnson, die darauf hindeuteten, dass er häufig zu spät kam, oft in Flaschen an Filmsets pinkelte, anstatt einfach nur die Toilette zu benutzen, und dass er die Produktion seines jetzt veröffentlichten WeihnachtsRed One streifens absichtlich verlangsamte. Als diese Vorwürfe ans Licht kamen, nahm sich The Rock nicht einmal die Zeit, sie anzusprechen, aber in einem kürzlichen Interview mit GQ hat er sich nun zu Wort gemeldet.

Auf die Frage, ob die Vorwürfe über das Pinkeln in eine Flasche authentisch seien oder nicht, antwortete Johnson: "Ja. Das passiert."

Er ging dann auch auf die späten Gerüchte ein und erklärte: "Ja, das passiert auch. Aber nicht so viel übrigens. Das war eine Bananenmenge. Das ist verrückt. Lächerlich." Johnson ging sogar so weit zu behaupten, dass der Rest der Anschuldigungen und Gerüchte einfach "Bullshit" sei.

Während Johnson ziemlich offen darüber sprach, in Flaschen zu pinkeln, haben sogar der Regisseur von Red One und den mit Johnson besetzten Jumanji -Filmen, Jake Kasdan, und sein Red One -Co-Star Chris Evans den Ex-Wrestler dafür verteidigt, dass er zu spät kam.

Kasdan fügt hinzu: "Er kann manchmal zu spät kommen, aber so ist Hollywood – das ist bei jedem so. Ehrlich gesagt, habe ich drei große Filme mit ihm gemacht. Ich habe noch nie gesehen, dass er zu jeder einzelnen Person am Set alles andere als großartig ist."

Evans merkt an: "Das ist etwas, das die Produzenten, der Regisseur und sein ganzes Team kennen, also wissen sie das alle. Es ist also alles grundlegend. Es ist nicht so, dass er unerwartet zu spät kommt, und ich würde es nicht einmal als spät bezeichnen. Er kommt an manchen Vormittagen etwas später, aber das ist Teil des Plans. Es ist in die Zeitpläne eingearbeitet und jeder weiß es, also taucht er auf, wenn er geplant ist."

Wenn Sie auf der Suche nach ein bisschen mehr Johnson in Ihrem Leben sind, sollten Sie sich heute Red One in den Kinos ansehen, einen Film, dessen Trailer Sie unten sehen können.