The Rock gibt den neuen Bossen von DC die Schuld am Black Adam-Fiasko

Wir alle wissen inzwischen, was für ein Fiasko es war, The Rocks ultra-gehyptes Superhelden-Debüt Black Adam. Die Fans hassten es. Die Kritiker verabscheuten ihn und der Film selbst schaffte es nicht einmal, die Produktionskosten wieder hereinzuholen (geschweige denn die Millionen, die er auf den Markt brachte). Dwayne Johnson weigert sich jedoch, diese Schuld auf sich zu nehmen, und sagt, dass dies nur daran lag, dass DC/Warner zu dieser Zeit einen Managementwechsel durchmachte. Hier bei Gamereactor würden wir sagen, dass es auch damit zu tun hatte, dass der Film durchweg schlecht war.

Der Fels auf dem Black Adam Fiasko:

"Ich denke, dass Black Adam in einen Strudel einer neuen Führung geraten ist. Und damals, als wir Black Adam entwickelten, es entwickelten, Black Adam drehten, wurden wir wegen Covid und den Shutdowns ein wenig niedergeschlagen und sind wieder aufgestanden. Es gab so viele Wechsel in der Führung. Und wie Sie wissen, jedes Mal, wenn Sie ein Unternehmen haben, aber vor allem diese Größe und Größenordnung, das ist ein börsennotiertes Unternehmen, und Sie haben all diese Veränderungen in der Führung, kommen Leute herein, die kreativ und steuerlich Entscheidungen treffen werden, mit denen Sie philosophisch vielleicht nicht einverstanden sind. Das wird immer eines der größten Rätsel sein.

Sie haben die größte Öffnung Ihrer Karriere. Sicher, kein China, das hätte vielleicht 100 oder 200 Millionen Dollar mehr kosten können. Sie haben einen Superhelden und möchten das Franchise ausbauen. Du bringst Superman und Henry Cavill zurück, bei denen die Welt verrückt geworden ist. Und wir haben ein vielfältiges Superhelden-Portfolio geschaffen, in dem wir nur farbige Männer und Frauen in Black Adam haben. Ich denke also, dass Black Adam einer dieser Filme war, die sich in diesem Netz der neuen Führung verfangen haben. Aber hey, am Ende des Tages weißt du, was es ist? Es ist, als würde ein neuer Eigentümer hereinkommen, ein NFL-Team kaufen und sagen: "In Ordnung, nicht mein Cheftrainer, nicht mein Quarterback. Es spielt keine Rolle, wie oft du einen Super Bowl gewonnen hast, egal wie viele Ringe wir haben, ich gehe mit jemand anderem."

Danke, Pfau.