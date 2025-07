The Rock galt einst als der Mann, der DC reparieren sollte

Es scheint, dass David Zaslav, der CEO von Warner Bros. Discovery, glaubte, bevor die Zügel an James Gunn und Peter Safran übergeben wurden, dass The Rock der Mann war, der das Comic-Universum in sein neues Zeitalter führen würde.

Dies geht aus einem ausführlichen Bericht des Wall Street Journal hervor, der sich sowohl damit befasst, wie wir zum aktuellen Setup für das DCU gekommen sind, als auch mit dem, was als nächstes für James Gunns Masterplan ansteht. Dem Bericht zufolge galt The Rock als die Person, die das neue DCU leiten sollte, und die Gespräche liefen, bis Black Adam floppte.

Nach dem Kassenschlager des Films, der das Baby von The Rock war, schien es, dass DC mit Dwayne Johnson an der Spitze nicht gedeihen würde, und stattdessen wurde der Reset-Knopf gedrückt. Black Adam schien eine neue Zukunft für das DCU anzudeuten, mit Henry Cavills Superman, der im Abspann eine willkommene Rückkehr feierte, aber wenn man The Rock kennt, ist es wahrscheinlich, dass das D in DCU für Dwayne gestanden hätte, wobei Black Adam ein viel größerer Spieler war, als sein Charakter hätte sein sollen.