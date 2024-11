The Rise of the Golden Idol wird nächstes Jahr 4 DLC-Geheimnisse erhalten

HQ

The Rise of the Golden Idol erscheint morgen (es sei denn, Sie sind ein Nintendo Switch-Spieler, in diesem Fall erscheint es am 14. November), und obwohl das Spiel noch nicht veröffentlicht ist, haben uns Playstack und Color Gray Games bereits gezeigt, was in Zukunft auf uns zukommt.

Die neue Roadmap bietet einen Blick auf vier DLCs, die (hoffentlich) im Jahr 2025 erscheinen werden. Da dies nur die geplante Roadmap ist, können sich die Termine natürlich ändern, aber wenn du dich nach mehr Geheimnissen sehnst, sobald du The Rise of the Golden Idol abgeschlossen hast, wirst du viele Fälle haben, durch die du dich wühlen kannst.

Das erste neue Rätsel ist "Die Sünden von New Wells", und es gibt dir vier zusätzliche Fälle, durch die du dich im ersten Quartal des nächsten Jahres wühlen kannst. Q2 2025 wird DLC 2 und 3 bringen, und DLC 4 wird im Q3 2025 erscheinen, wenn alles nach Plan läuft. Mehr über die DLC-Roadmap erfahrt ihr hier.