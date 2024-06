The Rise of the Golden Idol Vorschau: Überlegene Detektivarbeit

Es ist zwei Jahre her, dass Color Gray Games The Case of the Golden Idol veröffentlicht hat, einen Mystery-Puzzler, in dem du Detektiv spielst und Beweise für zwölf grausige Mordfälle zusammenfügst. Jetzt haben wir uns an der Fortsetzung versucht.

Während es seit der Veröffentlichung des letzten Spiels nur zwei Jahre her ist, sind es in der Zeitlinie der Welt von Golden Idol 300 Jahre. Jetzt sind wir ein Ermittler in den 1970er Jahren, auf der Spur des mysteriösen Artefakts, das als Golden Idol bekannt ist. Dieses Mal gibt es fünfzehn Fälle, die wir mit unserem Witz und unseren Kombinationsfähigkeiten aufbrechen müssen.

Nachdem du ein sehr kurzes Tutorial durchlaufen hast, in dem du zusammensetzen musst, wie ein Mann erwürgt wird, während die Strangulation direkt vor dir stattfindet, wirst du in den ersten Fall geworfen, der auf den Tod des renommierten Wissenschaftlers Isaac Nowak folgt. Wir werden hier nicht die Details des Falles verraten, aber er erweist sich bald als viel komplexer, als es zunächst scheint.

Was das Gameplay betrifft, so beginnt Rise of the Golden Idol mit einer kleinen Szene, die in einem brillanten Kunststil dargestellt wird, der jeden Menschen gleichermaßen monströs aussehen lässt. Du klickst herum und sammelst Beweise in Form von Phrasen und Schlüsselwörtern, die manchmal von den Leuten gesprochen werden, manchmal findest du einen Namen in einer Brieftasche oder einem Zettel auf dem Boden. Nur sehr wenige Dinge werden klar vor dir ausgebreitet, und am Ende jeder Szene musst du Namen, Ereignisse und Orte zusammenstellen, um ein besseres Bild des Gesamtfalls zu bekommen, und schließlich alles, was du gelernt hast, zusammenfügen, um daraus abzuleiten, was mit Isaac Nowak passiert ist.

Für große Detektive ist dies sicherlich eine würdige Herausforderung, da jemand wie ich - der die meiste Zeit ziemlich hirntot ist - einen guten Teil der Beweise als ziemlich knifflig empfand. Es gibt nur sehr wenige Elemente des Händchenhaltens in Rise of the Golden Idol, und abgesehen von einem Symbol, das Ihnen sagt, wenn Sie zwei oder weniger Dinge in Ihren Schlussfolgerungen falsch gemacht haben, müssen Sie so ziemlich alles ohne Hinweise herausfinden. Selbst wenn Sie alle Ihre Beweise haben, können Sie möglicherweise keine Schlussfolgerung ziehen, indem Sie das verwenden, was Sie mit Sicherheit wissen.

Sie müssen auch kleine, aber bedeutende Vertrauenssprünge machen, indem Sie selbst die roten Linien zeichnen, um alle Punkte in einem bestimmten Fall zu verbinden. Dies kann bedeuten, dass Sie die Identität einer Person erraten müssen, nachdem Sie nur ihren Nachnamen kannten, oder ihre Todesursache mit einer Vertuschung in Verbindung bringen müssen, nachdem Sie ein Bestechungsgeld entdeckt haben, das hinter den Kulissen stattgefunden hat. Ihre Werkzeuge sind alle in The Rise of the Golden Idol vorhanden, Sie müssen nur herausfinden, wie Sie sie verwenden.

Bisher ist The Rise of the Golden Idol eine ausgezeichnete Detektiverfahrung. Schwierig, aber wie ein Soulsborne-Boss fühlt man sich immens belohnt, wenn man endlich alle Beweise perfekt zusammengefügt hat. Mein einziger Wunsch im Moment, nachdem ich eine Kiste gespielt habe, ist die Möglichkeit, einige der Kisten kleiner zu machen. Wenn du Charakternamen zusammen mit weiteren Schlussfolgerungen und all den Phrasen, die du bisher gelernt hast, aufstellst, kann es schwierig sein, mit der Maus über die Dinge zu fahren, die du tatsächlich durchsehen möchtest, was dazu führt, dass du Tabs schließt und sie immer wieder öffnest. Es kann das Gameplay auf eine seltsame Weise auflockern, so dass ich mich weniger wie ein Detektiv in der Wildnis mit meinem Notizbuch fühle, sondern eher wie ein Ermittler, der jedes Mal, wenn er ein kleines Detail überprüfen muss, den ganzen Weg zurück ins Büro gehen muss. Es ist jedoch ein kleines Problem und ruiniert nicht den allgemeinen Spaß, den ich in meiner kurzen Zeit mit The Rise of the Golden Idol hatte.

