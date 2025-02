The Rise of the Golden Idol 's The Sins of New Wells erscheint am 4. März

HQ

Der erste DLC von The Rise of the Golden Idol steht vor der Tür. Zu Beginn der Woche gaben uns Color Gray Games und Playstack einen kryptischen Teaser und weigerten sich, ein Veröffentlichungsdatum zu nennen, abgesehen davon, dass The Sins of New Wells im März erscheinen würde.

Jetzt, über einen neuen Beitrag auf Steam, haben wir alle Details. The Sins of New Wells erscheint nächste Woche, am 4. März, was bedeutet, dass wir nicht mehr lange auf weitere Fälle warten müssen. Es wird für 4,99 £ erhältlich sein | 4,89 € auf Konsolen und PC und ist bereits in der Netflix-Version des Spiels enthalten, und Sie erhalten es automatisch, wenn Sie den Detective Pass haben.

"Der Mordkommissar Roy Samson wurde in den 9. Bezirk versetzt, wo die Korruption so tief sitzt wie die Abwasserkanäle unter New Wells", heißt es in der Zusammenfassung. "Hier ist die Kriminalität an der Tagesordnung. Doch als er und sein neuer Partner Cliff Savea eine Reihe brutaler Verbrechen untersuchen, werden sie in etwas viel Heimtückischeres hineingezogen... Lemurische Magie."

Die vier Fälle sind: Following Orders, Trouble Unleashed, The Raid und Unravelling. Wie im Basisspiel musst du für diese rätselhaften Geheimnisse deine Denkkappe aufsetzen, aber das Lösen ist Belohnung genug, um dich am Laufen zu halten.