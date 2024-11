HQ

Die Tage werden kälter, die Nächte länger. Draußen zu gehen wird immer unattraktiver, und so verbringe ich die meisten meiner Abende vor meinem Computer, der im Wesentlichen eine Mini-Heizung an meinen Beinen ist, um sie zu heizen, während ich mein Gehirn mit Rise of the Golden Idol, dem neuen Detektiv-Puzzlespiel von Color Gray Games und Playstack, aufwärme. Dies ist eine Fortsetzung des Spiels The Case of the Golden Idol aus dem Jahr 2022.

Ich habe The Case of the Golden Idol nicht gespielt, aber die Bewertungen sprechen für sich. Es ist ein miteinander verbundenes Mysterium, das in den 1700er Jahren spielt, nach grausamen Todesfällen, die sich auch um ein goldenes Idol drehen. Zweihundert Jahre später nehmen wir die Geschichte des Idols wieder auf, in einer neuen Welt, die immer noch von grausamen Toden und verrückten Unfällen heimgesucht wird. Es ist auch eine Welt, die von einem eigentümlichen Kunststil geprägt ist. The Case of the Golden Idol hat einen Look, der scheinbar von den Gemälden dieser Ära inspiriert ist, während The Rise of the Golden Idol dies aufgreift und es aufpeppt, passend zu den 1970er Jahren. Die Menschen sind brillant eklig und hässlich, ihre Gesichtsausdrücke sind auf 11 hochgedreht, um ihre Emotionen, ihren Wahnsinn und mehr zu vermitteln. Es ist etwas, das The Rise of the Golden Idol sofort charmant rüberbringt, und obwohl Sie die Grafik vielleicht ein bisschen viel finden, besonders wenn die untätig wippenden Charaktere aus der Nähe kommen, sind sie ein schönes Stück Designarbeit, da sie sich nicht nur absolut einzigartig anfühlen, sondern auch in Ihrem Fall helfen.

Also, was machst du eigentlich in The Rise of the Golden Idol ? Nun, du wirst in eine Szene versetzt, in der du Details und Hinweise entdeckst, die dir eine Reihe von Schlüsselwörtern geben, mit denen du die Ereignisse lösen kannst, die sich in der Szene abgespielt haben. Du hast oft mehr als einen Ort, den du durchgehen musst, Namen, die du den Personen in der Szene zuordnen kannst, und normalerweise ein weiteres sekundäres Ziel, das du herausfinden musst, wie z.B. die Namen der Charaktere in einem Film, der gezeigt wird, oder die Bedeutung bestimmter Symbole, die eine verrückte Frau an einem Objekt befestigt hat. Die Wege der Objekte, die Beziehungen zwischen den Charakteren, die du vor dir siehst, sie alle sind wichtig, und du musst normalerweise alles lösen, bevor du die Ereignisse der Szene angehen kannst. In jedem Szenario baust du die übergreifende Geschichte eines Kapitels auf, triffst bekannte Gesichter und findest die schrecklichen Taten heraus, die begangen wurden, um ein größeres Ziel zu erreichen.

Es ist ein herausforderndes Spiel, da du nicht nur darauf achten kannst, was gesagt wird und was du in den Hinweisen liest. Sie müssen auch ein Auge auf die Karte haben und viele Schlussfolgerungen für sich selbst ziehen, vor allem im Laufe der Zeit. Du bist jedoch nie wirklich frustriert über The Rise of the Golden Idol, da es immer etwas anderes gibt, an dem du arbeiten kannst, ein weiteres Teil des Puzzles, dem du noch nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt hast. Außerdem hat das Spiel ein Element, bei dem man raten kann, denn wenn man sich dem Ende eines Szenarios nähert und alle bis auf zwei oder weniger richtige Antworten hat, kann man einige Wörter der Dinge austauschen, bei denen man sich nicht ganz sicher ist.

Du hast auch Hinweise, die das Spiel nicht wirklich missbrauchen will. Es bekämpft frustriertes Drücken der Hinweisanfragen, indem es Sie dazu zwingt, eine Atemübung zu machen, bevor Sie Ihren Hinweis erhalten. Eine interessante Möglichkeit, den Spieler dazu zu bringen, sich noch einmal zu fragen, ob er das alles selbst herausfinden möchte. Ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich mehr als einmal Hinweise verwendet habe, aber ich habe nicht festgestellt, dass sie alle gleich sind. Einige sind sehr nützlich, während Sie bei anderen direkt zum direkten Hinweis gelangen und immer noch das Gefühl haben, dass Ihre Frage nicht beantwortet wurde.

Abgesehen von ein paar netten Hinweisen ist die einzige andere Beschwerde, die ich über das Spiel habe, dass die Benutzeroberfläche im Laufe der Zeit immer unübersichtlicher werden kann. Wenn du die Namen der Leute brauchst, wo sie waren und was sie vor dir getan haben, sowie all die anderen Wörter, die du neben den Ereignissen des Szenarios gesammelt hast, kann es schwierig sein, alles zu sehen, und du klickst oft, um eine Sache loszuwerden, nur um sie wieder aufzurufen. Es ist eine kleine Frustration, aber eine, die auf lange Sicht geholfen hätte, wenn sie behoben worden wäre. Ansonsten ist die Benutzeroberfläche sehr angenehm für die Augen, da Color Gray Games in diesem Nachfolger den Pergament-Look von The Case of the Golden Idol gegen vergilbtes, bedrucktes Papier eingetauscht hat.

Abgesehen von diesen beiden kleinen Beschwerden ist The Rise of the Golden Idol ein Vergnügen von einem Detektivspiel und die perfekte Art, diese kalten Winternächte zu verbringen. Es ist eine kurze Erfahrung, je nachdem, wie schnell du die Morde aufklären kannst, aber je mehr du in die übergreifende Geschichte eintauchst und mehr Teile des Puzzles zusammenfügst, desto mehr wirst du süchtig gemacht, bis du alles erledigt hast.