The Ring Autor und japanischer Horror-Meister Koji Suzuki ist gestorben

Heute interessiert sich kaum noch jemand für The Ring Filmreihen, und nicht einmal in Japan wurde in vier Jahren etwas Neues veröffentlicht. Anfang der 2000er Jahre war es jedoch das heißeste Horror-Franchise in der Filmwelt und markierte damit einen internationalen Durchbruch für japanischen Horror.

Die Filmreihe basiert auf einer weniger bekannten Buchreihe von Koji Suzuki, und es gibt sechs veröffentlichte Bücher (eines davon ist eine Sammlung von Kurzgeschichten), aber er hat natürlich noch viel mehr geschrieben, wobei die jüngste Veröffentlichung Ubiquitous aus dem Jahr 2025 ist. Und es ist weit davon entfernt, einfach nur The Ring Serien zu verfilmen; es gibt sowohl Anime als auch Fernsehserien, die auf seinem Werk basieren.

Doch leider haben wir nun sein letztes Werk erhalten, denn Cinema Daily berichtet, dass er leider im Alter von 68 Jahren verstorben ist. Die Todesursache wurde nicht genannt, aber Suzuki starb in einem Krankenhaus in Tokio.

Der weltbekannte Autor Haruki Murakami schrieb auf Instagram:

"Für viele Leser außerhalb Japans hat sich die Horrorliteratur durch ihn für immer verändert. Ich habe irgendwo einen Klappentext gelesen, in dem steht: 'Suzuki vermischt Murakami mit Stephen King', und das ist ziemlich treffend."

Natürlich möchten wir dieser Legende danken, dass sie uns zu Tode erschreckt und ein Vermächtnis hinterlassen hat, das noch sehr lange weiterleben wird.