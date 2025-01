The Righteous Gemstones wird mit seiner vierten Staffel abschließen

HQ

The Righteous Gemstones ist immer noch eine der am besten aufgenommenen Comedy-Serien der letzten Zeit, worüber sich sowohl Kritiker als auch Fans einig zu sein scheinen, zumindest wenn man sich die Rotten Tomatoes-Bewertungen ansieht. Aber trotz dreier lächerlicher und urkomischer Staffeln wird die Serie bald mit ihrer vierten Staffel zu Ende gehen.

Dies wurde von Max in einem Beitrag auf X bestätigt, in dem es Einblicke in die kommende vierte Staffel gibt und diese mit dem Kommentar begleitet: "Hier ist der erste Blick auf die letzte Staffel von #TheRighteousGemstones."

Die letzte Staffel der Comedy-Serie wird irgendwann im März am Max ausgestrahlt (ein genaues Datum muss noch bekannt gegeben werden), und was das für Regionen ohne die Streaming-Plattform bedeutet, sind auch die Veröffentlichungspläne noch unklar.