The Righteous Gemstones am 9. März ein letztes Mal zurückkehren Das letzte Kapitel der Comedy-Serie erscheint sehr bald, und ein neuer Trailer hat sein Debüt gegeben, der zeigt, was uns erwartet.

HQ Vor ein paar Tagen haben wir über die ersten Bilder der vierten und letzten Staffel von The Righteous Gemstones berichtet und damals darauf hingewiesen, dass die Serie irgendwann im März erscheinen wird. Jetzt kennen wir das feste Datum und haben auch einen Trailer, den wir bestaunen können. Dieser letzte Teil der Gemstones ' Saga wird am 9. März beginnen, und was die Fernsehpredigerfamilie angeht, bestätigt der Trailer, dass Baby Billy Freeman eine Teenjus-Show über einen jugendlichen Jesus kreieren wird, Kevin und Keefe werden weiterhin versuchen, junge Köpfe zu inspirieren, Judys Ehemann BJ beginnt mit Pole Dance, Jesse nimmt an einer Nachstellung des Krieges teil, und die Geschwister machen sich alle auf den Weg ins Paradies, um ihren Vater Eli zu finden. Unnötig zu erwähnen, dass uns eine urkomische letzte Staffel bevorsteht, wenn sie im März zurückkehrt. HQ