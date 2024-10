Nachdem der an den Rollstuhl gefesselte Mats an einer unheilbaren Muskelkrankheit gestorben ist, steht die Zeit für die geplagte Familie Steen plötzlich still. Für den Steen-Clan war der Tod besonders schmerzhaft, weil sie nicht glaubten, dass Mats es in seinen kurzen Jahren geschafft hatte, ein erfülltes Leben zu führen. Wie kann man auch, wenn man den ganzen Tag nur an World of Warcraft klebt? Alles, was seine Eltern sehen konnten, war ein gebrochener Junge, der das Weihnachtsessen seiner Mutter nicht mehr genießen konnte, der sich nicht mit Mädchen verabreden konnte, der nicht mit Freunden feiern konnte, der kein "normales" Leben führen konnte. Seine Eltern erkannten, dass Mats tatsächlich sein bestmögliches Leben als "Ibelin" führte - ein Avatar in Blizzards Online-Spiel, der das Leben vieler Menschen auf der ganzen Welt beeinflussen sollte.

Dies ist die Prämisse von The Remarkable Life of Ibelin, einem Dokumentarfilm, der 42.000 Seiten an Protokollen, Blog-Posts und einer Reihe talentierter Animatoren verwendet hat, um die Geschichte des geheimen Lebens eines Spielers und auch der Leben, die er online berühren konnte, zu erzählen. Es sollte gleich gesagt werden, dass es schwer ist, sich von dieser Geschichte nicht berühren zu lassen, egal ob man sich für Computerspiele interessiert oder nicht. Anfangs war ich mir nicht ganz sicher, was das Erzählformat angeht, da die Mischung aus intimen Heimvideos und animierten WoW-Sequenzen falsch klingt, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass dies keine effektive Art ist, Mats' World of Warcraft-Persönlichkeit darzustellen. Mats spielt hier eine Art Meisterdetektiv, der versucht, so viele Leute wie möglich online zu treffen, und seine Weisheit verbreitet sich schnell in ganz Azeroth, wo wir eine Reihe von echten Menschen treffen, die uns von dem Eindruck erzählen, den Mats hinterlassen hat. Es ist ein unglaublich kreativer Ansatz, der der Titelfigur hinter dem bulligen Avatar viel Menschlichkeit verleiht, ohne die frustrierende Wahrheit hinter dem Computerbildschirm auszuschmücken.

Manchmal kann der Dokumentarfilm ein wenig ins Übersentimentale abgleiten und ich finde die Musik oft ein wenig übertrieben und fehl am Platz, aber hinter Ibelin steckt immer noch eine Authentizität, die spürbar ist, es gibt ein schlagendes emotionales Herz hinter der Rekonstruktion, das von Anfang bis Ende warm und freundlich pumpt. Obwohl Mats von einem Synchronsprecher gespielt wird, kann man immer noch Mats' Schmerz und Geschmack für das Leben spüren, das er nie hinter diesen digitalen Augen hatte, wo er es schafft, alles zu erleben, von Schwärmereien bis hin zu Versöhnungen durch seine neu gefundenen Freunde. Das Archivmaterial wird hier zu neuem Leben erweckt und navigiert sich behutsam durch Ibelins Legende bis zum letzten Bild, wo es besonders schwierig wird, die Tränen zurückzuhalten. Als Zuschauer möchte man nicht, dass die Reise endet, aber wir wissen von Anfang an, wohin alles führt.

Während The Remarkable Life of Ibelin eine durchweg schöne Hommage an Mats Steens digitales Vermächtnis ist, ist der Dokumentarfilm auch eine schöne Erinnerung an die Fähigkeit von Videospielen, mehr als nur eine Flucht aus der kalten Realität des Lebens zu sein - die Verbundenheit und Liebe, die durch das Medium Spiele und seine wunderbaren Communities ausgedrückt werden kann, ist hier tatsächlich schwer zu widerlegen. Wenn überhaupt, dann geht es in diesem Dokumentarfilm um die undurchdringliche Kraft der Liebe, die heilende Kraft von Rollenspielen und darum, dass der Computerbildschirm nicht nur eine Ablenkung von der Außenwelt sein muss - er kann auch ein wärmendes Fenster für diejenigen sein, die sich am meisten nach dem Leben sehnen.

