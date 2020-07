The Red Door: Codename hinter Call of Duty 2020 im Microsoft Store gelandet?

Offiziell hat sich Activision noch nicht groß zu Call of Duty 2020 geäußert, obwohl Medienberichte bereits einige Einblicke in die Entwicklung des Titels gegeben haben. Das Spiel wird aller Voraussicht nach im Oktober oder November veröffentlicht, deshalb suchen die Spieler bereits nach Hinweisen, die Treyarch anstelle von Sledgehammer Games gesät hat. Diese Woche hat ein Produkt im Microsoft Store für Aufsehen gesorgt, weil viele Menschen vermuten, dass sich dahinter das nächste Call of Duty verbirgt. Der Titel heißt "The Red Door" und es ist ein Ego-Shooter von Activision, was für die Fans nur einen Schluss zulässt.

Die rätselhafte Beschreibung lässt hingegen keine konkreten Schlussfolgerungen zu: "Es gibt mehr als eine Wahrheit. Wenn ihr nach Antworten sucht, seid bereit alles in Frage zu stellen und zu akzeptieren, dass nichts mehr wie zuvor sein wird. Die Rote Tür wartet. Wagt ihr es, durch sie zu treten?" Da das Spiel satte 80 GB wiegt, dürfte es sich hier nicht um einen Indie-Titel handeln, an den Activision wohl eh kein Interesse hätte. Für uns sieht das ganz danach aus, als ob die PR-Maschinerie bereits am Rotieren ist...