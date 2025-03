The Recruit wurde von Netflix nach zwei Staffeln abgesetzt

HQ

Bereits im Januar entschied sich Netflix für eine wirklich verblüffende Veröffentlichungsstrategie, indem es innerhalb von etwa 10 Tagen zwei sehr ähnliche Spionage-Actionserien debütierte. Nach zwei starken Debütstaffeln kehrten sowohl The Night Agent als auch The Recruit kurz nacheinander für zweite Staffeln zu Netflix zurück, und das hat bei letzterer offensichtlich gar nicht gut geklappt.

Denn der Streamer hat nun beschlossen, The Recruit zu streichen und zu stornieren und damit seinen Lauf auf Netflix zu beenden. Dies wurde vom Schauspieler Colton Dunn, der für seine Rolle des Lester Kitchens in der Serie bekannt ist, in Threads bestätigt, wo er Folgendes erklärt:

"The Recruit wurde abgesagt. Was für ein Mist. Ich werde ein paar Bilder und lustige Erinnerungen auf IG teilen, aber ich wollte nur, dass ihr es von mir hört. Danke, wenn du zugesehen hast. ICH BIN JETZT VERFÜGBAR! Engagieren Sie mich für Ihre TV-Story!! "

Als The Recruit zu Netflix zurückkehrte, verbrachte sie ein paar Wochen lang bequem an der Spitze der Streamer-Charts und hatte in der Regel nur Mühe, The Night Agent in der englischen TV-Serien-Rangliste zu überwinden. Netflix hat sich noch nicht zur Absetzung der Serie geäußert.