The Real CSI: Miami angekündigt, Premiere in diesem Sommer

CSI: Crime Scene Investigation war die beliebteste Serie im Fernsehen in den frühen 2000er Jahren, und die in Las Vegas angesiedelte Serie hatte drei Spin-offs (die in Miami, New York und Washington spielten - wobei insbesondere Miami mehrere Jahre lang sogar über die Originalserie hinauswuchs). Im Jahr 2015 endete der Spaß und die letzte CSI-Serie wurde eingestellt, aber nur sechs Jahre später feierte die Serie ein Comeback mit CSI: Vegas, bei dem mehrere Originalcharaktere zurückkehrten.

CSI: Vegas ' letzte Episode wird noch in diesem Monat ausgestrahlt, aber CBS hat keine Pläne, die Marke aufzugeben und hat nun The Real CSI: Miami angekündigt, die auf CSI: Miami basiert. Diesmal ist das Format jedoch eher eine Dokumentation, wobei sich die Episoden auf reale Kriminalfälle konzentrieren und zeigen, wie sie gelöst wurden, oft dank bahnbrechender neuer Tools.

The Real CSI: Miami feiert am 26. Juni in den USA Premiere, aber wir gehen davon aus, dass die Popularität der Marke sie in den meisten europäischen Ländern und hoffentlich auch über Streaming-Dienste verfügbar machen wird.

Danke, Variety.