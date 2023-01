The Queen's Gambit 2 Tease stammte von einem Hacker, sagt Anya Taylor-Joy

HQ

Fans von Netflix' erfolgreichem Schachdrama The Queen's Gambit waren gestern aufgeregt, als es schien, dass Anya Taylor-Joy alles andere als bestätigte, dass eine weitere Staffel auf dem Weg sein würde.

Leider, wie Taylor-Joy in ihrer Instagram-Story gepostet hat, scheint es so gut wie keine Wahrheit in den Gerüchten über eine zweite Staffel von The Queen's Gambit zu geben.

Die Schauspielerin behauptet, dass ihr Twitter-Account gehackt wurde und jeder Beitrag von ihr tatsächlich vom Hacker erstellt wurde. Es schien seltsam, dass jemand eine weitere Staffel einer Show aus heiterem Himmel so bestätigen würde, und jetzt wissen wir, warum.

Dies wird für diejenigen, die eine weitere Staffel von The Queen's Gambit wollten, enttäuschend sein, aber es scheint im Moment nichts Offizielles für eine andere Menge von Episoden für die beliebte Show zu geben.