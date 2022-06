The Quarry zum Start ohne Online-Multiplayer

HQ

The Quarry wird in Kürze erscheinen, aber 2K und Supermassive Games haben bekanntgeben, dass nicht alle Features zum Release verfügbr sein werden. Der Online-Multiplayer soll am 8. Juli nachgereicht werden, weil das Team die zusätzliche Zeit benötigt, um "die bestmögliche Spielerfahrung zu liefern."

The Quarry kann zum Launch alleine oder im lokalen Koop-Modus gespielt werden, aber wenn ihr mit euren Freunden und Freundinnen online spielen wollt, dann müsst ihr euch noch einen weiteren Monat gedulden.