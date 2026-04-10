The Punisher: One Last Kill im sehr gewalttätigen Trailer gezeigt

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Die Netflix-Adaption von The Punisher wurde schnell sehr beliebt, und viele Fans hatten das Gefühl, dass die Figur endlich die Behandlung erhalten hatte, die sie verdiente. Disney stimmt offenbar zu, denn wie wir wissen, haben sie beschlossen, Jon Bernthal seine Darstellung von Frank Castle fortsetzen zu lassen, den wir in Daredevil: Born Again gesehen haben und bald auch in Spider-Man: Brand New Day sehen werden.

Aber... es wird noch mehr folgen, denn The Punisher bekommt ebenfalls sein eigenes TV-Special mit dem Titel The Punisher: One Last Kill , das am 12. Mai auf Disney+ Premiere feiert. Wenn Sie Daredevil: Born Again gesehen haben, wissen Sie, wie es endet, und einem neuen Trailer nach zu urteilen, setzt One Last Kill kurz nach der TV-Serie an. Und es ist klar, dass Disney nicht versucht hat, die Figur abzuschwächen; stattdessen ist es immer noch das gleiche harte, rachsüchtige Castle, dem wir hier begegnen werden.

Schau dir den neuen Trailer an, dann wirst du sehen, was wir meinen.