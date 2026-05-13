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Obwohl ich Marvel Televisions Idee sehr schätze, Special Presentations anzubieten und isoliertere und kreativ einzigartige Geschichten zu präsentieren, die nicht direkt auf etablierten Filmen und TV-Serien aufbauen müssen, habe ich das Gefühl, dass die Plattform noch nicht ganz ihren Platz gefunden hat. Die erste Special Presentation, Werewolf by Night, sticht weiterhin als beste Nutzung der Plattform hervor und liefert eine kompakte und eigenständige übernatürliche Geschichte mit einem schwarz-weißen Filter darüber. Bis heute ist es vielleicht das ungewöhnlichste Projekt des Marvel Cinematic Universe. Doch dann kam das zweite, das Guardians of the Galaxy Holiday Special, das zwar in Ordnung war, aber in den Bereichen fehlte, in denen es schien, als würden die Special Presentations am meisten zur Geltung kommen. Und nun ist es Zeit für die dritte Erkundung dieses Bereichs, denn auch The Punisher: One Last Kill ist angekommen.

Zur Orientierung: Auch hier gilt das gleiche Setup wie bei den beiden vorherigen Sonderpräsentationen. Wir sprechen im Grunde von einer 40+ Minuten langen Fernsehfolge, und im Fall von The Punisher: One Last Kill könnte man es als eine Art Epilog zu Daredevil: Born Again betrachten.

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Die Prämisse ist im Grunde, sich mit Jon Bernthals Frank Castle wiederzuvereinen, um zu sehen, was mit ihm in den Ereignissen seit der ersten Staffel der Daredevil-Serie passiert ist. Frank ist ein besiegter und gequälter Mann, der kurz davor steht, alles zu beenden, und lebt in einer Welt völliger und absoluter Unordnung, nachdem seine jüngsten rachsüchtigen Aktionen das sizilianische Viertel New Yorks in eine effektive Kriegszone verwandelt haben. Frank suhlt sich in seinem Selbstmitleid, quält sich gnadenlos mit Erinnerungen und Menschen aus seiner Vergangenheit und zieht dabei durch eine Welt, die dringend die feste Hand von jemandem wie The Punisher braucht. In der ersten Hälfte dieser Special Presentation ist diese Show im Grunde nur eine Fallstudie für Elend und das Leben mit den schrecklichen Entscheidungen, die Frank in den vergangenen Jahren treffen musste, weshalb die Ankunft von Chelsea Breas rachsüchtiger Mutter wie ein frischer Wind wirkt. Ohne zu spoilern: Frank hat dieser Mutter durch seine früheren Taten unermesslichen Schmerz zugefügt, und nun will sie Rache – eine Aufgabe, die sie in die Praxis setzt, indem sie ein Kopfgeld auf seinen Kopf aussetzt und die schlimmsten und grausamsten New Yorker ermutigt, aus ihrem Versteck zu kommen, um die Kopfhaut des Punishers zu beanspruchen.

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Von hier an ist The Punisher: One Last Kill im Grunde eine 20-minütige Actionszene, in der Frank alle Söldner und Straßenschläger tötet, die mutig genug sind, ihn herauszufordern. Meistens spielt sich alles in einem einzigen Wohnblock ab, was zu einem Raid-ähnlichen Setting führt, in dem wir Frank beobachten, wie er schießt, sticht, zuschlägt und unzählige kreative Wege zeigt, um jemandes Leben frühzeitig zu beenden – während Frank im traditionellen The Punisher-Stil eine Tracht Prügel einsteckt, die einen schwächeren Mann aufhalten würde.

Es ist aufregend, aufregend und auf dem Höhepunkt von The Punisher, aber ich würde auch sagen, dass die Vorbereitung dieser Special Presentation ihr volles Potenzial nie ganz ausschöpft. Er beginnt mit einem emotional komplexen ersten Akt, geht dann in einen actiongeladenen zweiten Akt über, und gerade als man sieht, wie die Figur, die viele lieben, wieder in Form findet, laufen die Credits und lassen einen hungrig und verzweifelt nach mehr verlangen. Frank wird in Spider-Man: Brand New Day zurückkehren, aber er wird bei weitem nicht so gewalttätig und wild sein wie in dieser Special Presentation, und ehrlich gesagt kann ich nicht anders, als ein wenig enttäuscht zu sein, dass diese Serie so weit gekommen ist und dann so abrupt endete.

Wieder fühlt es sich mehr wie eine Bonusfolge der Daredevil-Reihe an – ein zusätzliches Kapitel, das Franks Präsenz auf der großen Leinwand in Spider-Man: Brand New Day wirklich festlegt. Es ist durchaus sehenswert, manchmal sogar spannend und aufregend, aber es sticht auch eher wie das Guardians Holiday Special hervor als wie Werewolf by Night, da es wie ein kurzer Halt auf Franks größerer Reise wirkt und nicht als entscheidender Moment in der Erzählung von The Punisher.

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Wenn diese Serie eines beweist, dann, dass es immer noch mehr als genug Raum und Lust gibt, echte R-Rated-Marvel-Projekte wie dieses zu sehen, die echte brutale, gewalttätige und authentische Darstellungen ihrer weniger 'freundlichen' Nachbarschaftsfiguren liefern. Und Bernthal ist auch als Frank Castle immer noch überzeugend, auch wenn wir hier die gleiche raue und glimmende Bernthal-Darstellung bekommen, die wir den Schauspieler immer wieder gezeigt haben.

Der Punkt, den ich machen will, ist, dass dir The Punisher: One Last Kill gefallen wird, aber es wird dich nach mehr verlangen lassen. Es fühlt sich nicht wie ein besonders erfüllendes eigenständiges Kapitel an, ähnlich wie Werewolf by Night, und ebenso spielt es auch nicht mit skurrilen kreativen Entscheidungen. Es wirkt, als würde Marvel das Wasser für richtig R-Rated-Action testen, und hoffentlich ist es nicht das letzte Mal, dass wir so etwas sehen, denn mehr von The Punisher wie diesem, oder sogar eine Blade-Geschichte mit einem vertrauten Setting, würde beim reiferen Marvel-Publikum Wunder wirken.