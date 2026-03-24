The Punisher kehrt im Mai in einem Marvel-TV-Special auf unsere Bildschirme zurück

Frank Castle ist zurück. Jon Bernthals Version von The Punisher hat bereits ihr MCU-Debüt in Daredevil: Born Again gegeben und wird erneut in Spider-Man: Brand New Day auftreten, doch nun bekommt der harte Verbrechensbekämpfer sein eigenes TV-Special und kommt auf Disney+.

Angekündigt von der offiziellen Social-Media-Seite von The Punisher (wer hätte gedacht, dass er Zeit dafür hätte, angesichts all der Verbrechensbekämpfung), ist Frank am 12. Mai zurück. Wir wissen nicht, wie lange dieses TV-Special dauern wird, aber da Werewolf by Night etwa 53 Minuten dauerte, erwarten wir, dass auch dieser Sendeplatz in diese Stunde fällt.

Wir sind uns bei den Details der Handlung nicht ganz sicher, können uns aber vorstellen, dass dies mit Castles Auftritt im kommenden vierten MCU-Spider-Man-Film zusammenhängt, der im Juli erscheint.