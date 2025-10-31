The Punisher bekommt eine neue brutale Comic-Serie

HQ

Anscheinend dank seiner Auftritte in anderen Formen der Unterhaltung ist The Punisher wieder zu einer äußerst beliebten Marvel Figur geworden. Ob das nun an Jon Bernthals Interpretation von Frank Castle liegt oder an seinem Auftritt in Marvel Rivals und dergleichen, egal in welcher Situation, The Punisher ist vielleicht beliebter als je zuvor.

Dies hatte dazu geführt, dass Marvel ihre Angelegenheiten in Ordnung brachte und The Punisher endlich wieder in den Vordergrund seiner Comic-Serie rückte. Diese Serie, die unter dem Namen Punisher: Red Band bekannt sein wird, gilt als eine "fortlaufende" Serie, in der Frank Castle mit seinem eigenen Mangel an Gnade Gerechtigkeit walten lässt, während er darum kämpft, sein zerbrochenes Gedächtnis zusammenzusetzen.

In der Zusammenfassung des Comic-Events heißt es: "So unerschrocken und kompromisslos wie eh und je ist Frank Castles Gedächtnis beschädigt und er ist auf der Jagd nach Antworten und Verbrechern gleichermaßen! Er wird von beiden mehr bekommen, als er erwartet hatte, wenn der berüchtigte und blutrünstige Jigsaw zurückkehrt... mit dem toten Punisher im Visier!"

Punisher: Red Band wurde von Benjamin Percy geschrieben, mit Illustrationen von Jose Luis Soares und einem Cover von David Marquez. Die erste Ausgabe wird ab dem 25. Februar in den Handel kommen, und wenn wir über die ultimativen Ziele der Serie sprechen, hat Percy den folgenden Teaser geteilt.

"Punisher: Red Band war ein Neuanfang für Frank Castle – und ein unerbittlicher Angriff. Das Buch war mit einem Polybeutel versehen, weil es eine biologische Gefahr darstellte und vor Blut triefte. Jetzt, da ihr wisst, dass wir keine Witze machen, treten wir in eine neue Phase des Geschichtenerzählens ein, die sowohl als Fortsetzung von Red Band als auch als Neuanfang für neue Leser dienen wird."

Da Jigsaw Castles Hauptproblem in dieser Comic-Serie sein wird, spricht Percy das Casting mit der Behauptung an: "Das wird wehtun."

