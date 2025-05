HQ

Ich werde unglaublich alt klingen, wenn ich das sage, aber ich erinnere mich an die legendären Polizeiserien Hill Street Blues und NYPD Blue, die in den späten 1980er und 1990er Jahren im Fernsehen ausgestrahlt wurden. Sie porträtierten den Alltag in amerikanischen Polizeistationen, mit allem, was dazu gehörte, was persönliche Beziehungen, die gefährliche Realität der Straßen der Stadt und vieles mehr mit sich brachte. Ausgezeichnete Serie.

Das ist genau der NYPD Blue-Vibe, den ich bekomme, wenn ich The Precinct spiele. Du spielst im Jahr 1983 in Averno City (einer fiktiven Stadt, die von New York inspiriert wurde) und schlüpfst in die Rolle von Nick Cordell, dem Sohn des ehemaligen und inzwischen verstorbenen Polizeichefs Nick Cordell Sr. Als Neuling musst du versuchen, dich im Leben in The Precinct und auf den Straßen der Stadt zurechtzufinden, während du die Erwartungen an die Zeit deines Vaters bei der Polizei aufrechterhältst.

The Precinct wurde in der Vergangenheit mit früheren Grand Theft Auto-Titeln verglichen (hauptsächlich wegen des Semi-Top-Down-Kamerawinkels des Spiels, schätze ich), aber nachdem ich The Precinct gespielt habe, verschwindet dieser Vergleich mehr und mehr. Dies ist ein Polizeisimulator, offensichtlich mit einem signifikanten Arcade-Blickwinkel, aber es ist die Darstellung des Lebens als Polizist im Amerika der frühen 80er Jahre, mit allem, was es in Bezug auf langweilige tägliche Arbeit, das Essen von Hot Dogs an der Straßenecke bei Farid's und den Traum vom Aufstieg mit sich bringt.

Man beginnt damit, dass man sich in der Regel einen Partner holt, der nach 25 Jahren bei der Polizei kurz vor der Pensionierung steht. Das Leben als Polizist beginnt ruhig, aber nachdem der Anführer des dominierenden Verbrechersyndikats der Stadt gestürzt wurde und die anderen kriminellen Organisationen der Stadt einsteigen, um die Lücke zu füllen, beginnen die Dinge zu passieren.

Bald beginnst du mit zwei leitenden Ermittlern zusammenzuarbeiten, die zwei der größten Gangs der Stadt dicht auf den Fersen sind, aber da du nicht selbst für die Ermittlungen verantwortlich bist, wirst du auf verschiedene Patrouillen geschickt, entweder mit dem Auto oder zu Fuß, wo du deine Augen und Ohren offen halten musst, besonders für Gangmitglieder auf der Straße.

Das Leben als Polizist kann sowohl trivial als auch eintönig sein. Sie müssen sich mit illegalem Parken, Geschwindigkeitsüberschreitungen, allgemeinem ordnungswidrigem Verhalten, Raubüberfällen in Kiosken und dergleichen auseinandersetzen. Jedes Mal, wenn Sie eine Person festnehmen, die gegen das Gesetz verstößt, müssen Sie daran denken, ihr ihre Rechte vorzulesen, ihren Ausweis zu überprüfen, sie zu durchsuchen und dergleichen - und auf der Grundlage dessen, was Sie beobachtet haben, müssen Sie ein Verfahren gegen sie aufbauen und entscheiden, ob es mit einer Geldstrafe geahndet werden kann oder ob der Täter verhaftet werden sollte - oder vielleicht sogar freigelassen werden sollte.

Nach einer Weile wird es jedoch etwas trivial, die gleichen Leute für die gleichen Vergehen zu verhaften, die gleichen Dinge in ihren Taschen zu finden und sie der gleichen Dinge zu beschuldigen. Es wird mehr Routinearbeit als Unterhaltung - wahrscheinlich genau wie bei der Polizei im wirklichen Leben. Allerdings kann man diesen Teil (Ausweiskontrollen, Leibesvisitationen, etc.) in den Menüs des Spiels abschalten, so dass die Entwickler wussten, dass dies auf Dauer ein Problem sein könnte, aber dann verschwindet das einzigartige Polizeigefühl ein wenig.

Es gibt aber auch Tage, die weitaus interessanter sind. Eine normale Patrouille durch das Viertel kann in einer hektischen Verfolgungsjagd durch die Stadt, Schießereien auf den Straßen oder der Hilfe bei der Aufklärung eines Mordes enden, der dazu führt, dass die Gangs der Stadt um den neuen Platz an der Spitze von Averno City kämpfen. So ist das Spiel in einem Moment eher eintönig, nur um dann plötzlich actionreicher und interessanter zu werden, um kurz darauf wieder in die Monotonie der täglichen Polizeiarbeit zurückzukehren.

Wenn Sie eine Pause vom Alltag wünschen, gibt es ein paar verschiedene Aktivitäten in der Stadt, die Sie genießen können. Zum Beispiel gibt es Straßenrennen, die für einen Polizisten etwas fehl am Platz erscheinen, aber hey, los geht's. Du kannst auch versteckte elektronische Truhen mit gestohlenen Gegenständen aus einem Museum finden, aber diese Truhen sind alle verschlossen und erfordern einen Code, und hier wird das Spiel plötzlich zu einem einfachen Puzzlespiel, um den Code zu finden.

Alles, was du tust, bringt EP ein, es sei denn, du wendest übermäßige Gewalt an oder beschuldigst jemanden, den du festgenommen hast, für etwas, das er nicht getan hat - beides ist minus EP. Deine EP schalten kontinuierlich neue Waffen, neue Fahrzeuge, neue Bereiche der Stadt frei und auch dein Rang in der Polizei steigt, wodurch du neue und sinnvollere Aufgaben erhältst. Neue Fähigkeiten erhältst du über einen einfachen Fähigkeitsbaum, in den du die Token legen kannst, die du jedes Mal erhältst, wenn du ein neues Level betrittst.

The Precinct ist tatsächlich ein schwer zu bewertendes Spiel, weil es so stark schwankt. Wie gesagt, es kann von der Monotonie eines Polizisten auf der Straße bis hin zu intensiven Verfolgungsjagden, der Aufklärung von Gang-Morden und vielem mehr reichen. Das sind wahrscheinlich die Begriffe für einen 'Polizeisimulator' - wo es nur eine Menge trivialer Arbeit gibt, aber es funktioniert einfach nicht so gut als Spiel, aber trotzdem bleibt The Precinct wegen der tollen Atmosphäre und der schönen Stadt über Wasser.

Technisch gesehen funktioniert The Precinct gut, auch wenn es mechanisch ein einfaches Spiel ist. Es gibt einige Probleme damit, dass dein Partner nicht immer weiß, wie er in deinen Streifenwagen einsteigt, du musst ziemlich genau stehen, um Dinge vom Boden aufzuheben und die Nutzbarkeit der verschiedenen Polizeiautos ist sehr unterschiedlich - einige sind sehr lebendig und schwer zu kontrollieren, während andere so tollpatschig und langsam sind, dass sie bei einer Verfolgungsjagd fast nutzlos sind, Zum Beispiel. The Precinct wirkt stellenweise etwas unausgewogen.

Die Optik hingegen ist sehr gut gemacht. Wie gesagt, man sieht alles von oben und das heißt nicht, dass es in der Spielwelt nicht viele Details gibt, denn die gibt es wirklich. Die engen Gassen und dunklen Hinterhöfe der Stadt sind sehr stimmungsvoll, vor allem nachts, wenn die ganze Stadt in wunderschönes Licht getaucht ist. Teile der Umgebung können sogar realistisch zerstört werden, zum Beispiel wenn eine Verfolgungsjagd außer Kontrolle gerät – und das tun sie. Die Audioseite ist wieder etwas gemischter. Die Geräusche der Stadt, das Geplapper des Polizeifunks und dergleichen funktionieren gut, aber man wünscht sich, der Partner würde sich den Kopf etwas öfter mit Hot Dogs füllen, weil es so lange ruhig ist.

The Precinct ist, wie Sie vielleicht schon erraten haben, eine ziemlich schwankende Erfahrung. Er hat einen coolen 1980er-Jahre-Cop-Vibe und sieht gut aus - und es hat etwas Befriedigendes, auf den Straßen zu patrouillieren und sich mit den alltäglichen Problemen einer Großstadt auseinanderzusetzen. Zumindest am Anfang. Genau dieser Teil ist jedoch die Herausforderung des Spiels, da er nach den ersten Stunden eher trivial wird, dann aber plötzlich aufflammt, wenn man zu einem Mord im Zusammenhang mit einer Bande gerufen wird.

Wenn du denkst, dass das oben Gesagte interessant klingt, dann könnte The Precinct sehr gut für dich sein und ich würde dir empfehlen, die kostenlose Demo auf Steam auszuprobieren - denn dieses Spiel schwankt am Rande von etwas, das du ziemlich cool findest, mit der täglichen Schleife der Polizeiarbeit, sonst lässt du es ziemlich schnell fallen, weil es einfach zu langweilig wird.

Ich stehe immer noch am Rande des Abgrunds - also werde ich mit meinem gesprächigen Partner eine weitere Schicht in den stimmungsvollen Straßen von Averno City einlegen.