The Pokémon Company wird seinen bisher größten lebensgroßen Plüsch auf den Markt bringen Gardevoir wird das Taschenmonster sein, das für diesen Mega-Plüsch in Frage kommt, der so groß ist wie eine durchschnittliche Frau.

HQ The Pokémon Company ist sehr bekannt für die Herstellung von Mega-Plüschtieren, die einfach riesig sind. Im Laufe der Jahre gab es mehrere riesige Taschenmonster-Plüschtiere, die sehr hoch, sehr breit und sehr teuer sind, und zu diesem Thema wird bald ein weiteres hinzukommen. Pokéshopper hat berichtet, dass ein lebensgroßes Gardevoir-Plüschtier im Pokémon Center Store in Japan eintreffen wird. Es wird behauptet, dass das Plüschtier bis zu 5 Fuß 3 Zoll groß ist, was der gleichen Höhe wie eine durchschnittliche Frau entspricht, und es wiegt etwa 5 kg und kostet Sie etwa 320 US-Dollar, wenn Sie beabsichtigen, eines zu ergattern. Dieses Plüschtier folgt unter anderem lebensgroßen Versionen von Slowpoke, Arcanine, Piplup und sogar Wailord. Es wird zwar behauptet, dass sie Pokédex-genau sind, aber einige sind es offensichtlich nicht, wie zum Beispiel das Wailord-Plüschtier ist nicht 15 m lang. Werden Sie Ihrer Sammlung einen lebensgroßen Gardevoir hinzufügen?