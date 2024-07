The Pokémon Company wird eines der Highlights auf der Gamescom 2024 sein

HQ

Die Gamescom 2024 ist weniger als einen Monat entfernt, und Unternehmen und Medien haben sich seit Wochen darauf vorbereitet, über die Veranstaltung zu berichten, die wichtigste Veranstaltung in Europa und wohl auch in der heutigen Welt der Spiele. Es gibt große Unternehmen, die ihre Teilnahme zugesagt haben, wie Capcom, Square Enix, SEGA und Xbox, aber es wird auch bemerkenswerte Abwesende geben, wie PlayStation und Nintendo.

Aber nur weil das Unternehmen aus Kyoto im August nicht nach Köln reisen wird, heißt das nicht, dass wir einige seiner Titel dort nicht sehen können, denn der offizielle Gamescom X-Account hat enthüllt, dass einer der bemerkenswertesten Teilnehmer The Pokémon Company sein wird.

Wir haben keine Ahnung, was sie auf der Messe zeigen werden, um so prominent zu sein, aber in der Warteschleife ist offensichtlich der Traum, einen ersten Blick auf einen neuen Trailer und sogar etwas Gameplay für Pokémon Legends: Z-A zu werfen, das 2025 auf Switch erscheinen soll.

Glaubst du, dass es das ist, was TPC auf die Gamescom 2024 bringen wird, oder werden sie eine weitere Überraschung auf Lager haben?