The Pokémon Company verwendete Fanmusik ohne deren Erlaubnis

Bei den letzten Pokémon Presents in der vergangenen Woche haben wir einen weiteren Blick auf den kommenden DLC für Pokémon Karmesin und Purpur geworfen. Während des Trailers hörten wir gegen Ende ein interessantes Stück Musik, das nicht gerade zu den Gen-9-Spielen gehörte.

Stattdessen wurde dieses Arrangement von ND Music getroffen, die behaupten, dass sie nicht gefragt wurden, ob es in Ordnung sei, ihre Musik im Trailer zu verwenden. In einem Beitrag auf Twitter sagte ND Music: "Ich bin wirklich überrascht und fühle mich sehr geehrt, Ausschnitte meines Area Zero-Musikarrangements im heutigen Pokémon Presents DLC-Trailer zu hören! Allerdings, TPC, hättest du mich vorher fragen können...? "

Es scheint seltsam, dass, selbst wenn die Fan-Kreation Pokémon Karmesin und Purpur als Inspiration verwenden würde, The Pokémon Company inoffizielle Inhalte in einem offiziellen Trailer verwenden würde. Es wird wahrscheinlich auch kein offizielles Wort des Unternehmens geben, aber sollte es dazu Updates geben, bleiben Sie dran, um weitere Informationen zu erhalten.