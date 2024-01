The Pokémon Company verspricht 50 Millionen Yen zur Unterstützung der Erdbebenopfer in Japan

HQ

The Pokémon Company hat 50 Millionen Yen (rund 345.770 US-Dollar) an das japanische Rote Kreuz gespendet, um die Opfer des jüngsten Erdbebens auf der Noto-Halbinsel zu unterstützen. Das Erdbeben der Stärke 7,6 ereignete sich am 1. Januar und es wird angenommen, dass 242 Menschen vermisst werden.

In einer Erklärung der Pokémon Foundation heißt es: "Wir möchten den Betroffenen des Erdbebens auf der Noto-Halbinsel am 1. Januar 2024 unser tiefstes Mitgefühl aussprechen.

The Pokémon Company hat beschlossen, 50 Millionen Yen an das Japanische Rote Kreuz zu spenden und Spenden an Hilfsorganisationen zu spenden, um den von der Katastrophe Betroffenen zu helfen und die betroffenen Gebiete wiederherzustellen.

Darüber hinaus werden wir über die Pokémon With You Foundation weiterhin Aktivitäten durchführen, um Kindern, die von der Katastrophe betroffen sind, zu helfen, ihr Lächeln wiederzufinden.

Wir beten aufrichtig für die schnellstmögliche Erholung und den Wiederaufbau der von der Katastrophe betroffenen Gebiete."

Die Pokémon Company ist nicht die einzige japanische Spielefirma, die für das Erdbeben gespendet hat. Square Enix hat außerdem 5 Millionen Yen für einen guten Zweck gespendet (rund 34.580 USD).