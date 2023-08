The Pokémon Company verspricht 200.000 US-Dollar, um den von Waldbränden auf Hawaii betroffenen Menschen zu helfen

HQ

The Pokémon Company ist in der Regel ziemlich gut darin, große Geldsummen an diejenigen zu spenden, die von großen Umweltkatastrophen betroffen sind. In der Vergangenheit hat das Unternehmen viel Geld gespendet, um den Betroffenen der Erdbeben in der Türkei und Syrien zu helfen, und inmitten der schrecklichen Waldbrände auf Hawaii hat sich TPC erneut für die Betroffenen eingesetzt.

TPC hat angekündigt, dass es über seine Partnerorganisation GlobalGiving 200.000 US-Dollar an die Hawaii Wildlife Relief Fund spendet. TPC erklärt: "Unser Mitgefühl gilt allen, die von den verheerenden Waldbränden auf Hawaii betroffen sind."

Dies geschieht, da Hawaii auch als Austragungsort für die Pokémon World Championships 2024 bekannt gegeben wurde.