The Pokémon Company veröffentlicht am Mittwoch weitere Details zu Pokémon-Legenden: Arceus

Anfang dieses Jahres haben einen kurzen Ausblick auf Pokémon-Legenden: Arceus erhalten, das neue Abenteuer aus Nintendos Taschenmonster-Universum. Die Enthüllung zeigte uns ein frisches Pokémon-Spiel, das in einer 3D-Welt angesiedelt ist und Änderungen an der Formel der Kernableger vornimmt. Zudem wird der Titel erstmals in die Vergangenheit reisen und uns zeigen, wie die Menschen mit den Pokémon interagiert haben, ehe sie schon im Kindheitsalter zu Trainern ausgebildet wurden. Das war eine ziemlich aufregende Enthüllung, doch seitdem warten wir auf weitere Informationen zum Spiel.

Am Nachmittag haben wir erfahren, dass am kommenden Mittwoch, dem 18. August, eine Videopremiere ansteht, die genau diesen Wissensdurst stillen soll. Um 15:00 Uhr möchte The Pokémon Company ihre Fans aus aller Welt auf den neuesten Stand bringen. Neben Legenden: Arceus wird es auch um die beiden Remakes Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle gehen.