The Pokémon Company verkauft ab 2021 Pokebälle

The Pokémon Company feiert derzeit den 25. Geburtstag des Pokemon-Franchise und aus diesem Anlass haben sie einige Ankündigungen für ganz große Fans vorbereitet. Heute durfte ein Merchandise-Hersteller namens The Wand Company die Produktion von Pokéball-Replikas ankündigen. Die Firma verkauft ab dem 27. Februar 2021 Pokéball-Nachbildungen aus bearbeitetem Metall zum Preis von etwa 100 britischen Pfund (umgerechnet ca. 110 Euro), die ihr euch in die Vitrine stellen könnt.

Laut dem Hersteller könnt ihr das Teil nicht öffnen und weil es sich dabei in erster Linie um ein Sammlerstück handelt, sollte es auch nicht geworfen werden (erst recht nicht auf andere Lebewesen). Der Ball ist gewichtet und er kommt wohl auch alleine zum Stehen, ihr riskiert in diesem Fall aber, dass sich die glänzende Lackierung abnutzt. Das Produkt wiegt knapp 300 Gramm und es leuchtet in drei Farben. Der Clou der Pokéball-Replikas bildet ein Bewegungssensor, der darauf reagiert, wenn eure Hand nach dem Ball greift.

Ende Februar wird der normale Pokéball in Rot/Weiß veröffentlicht. Im Laufe des Jahres will der Hersteller noch Superbälle, Hyperbälle und Premierbälle verkaufen. Vorbestellungen sind bereits verfügbar und alle weiteren Informationen bekommt ihr beim Hersteller.

