The Pokémon Company und Zavvi enthüllen Mode-Kollaboration

The Pokémon Company und Zavvi haben sich zusammengeschlossen, um eine neue Modekollektion, basierend auf Pokémon zu entwerfen. Die Kollektion beinhaltet insgesamt 19 Artikel und wird am 30. November auf der Zavvi Website erhältlich sein. Nintendo Life hat einige der zur Verfügung stehenden Artikel bereits in ihrem Artikel aufgeführt.

Unsere persönlichen Favoriten sind der Relaxo-Pullover und das blaue T-Shirt, mit unserem Lieblings Kanto Starter-Pokémon Shiggy. Falls ihr ein Auge auf die Pikachu-Schuhe geworfen habt, müsst ihr schnell sein, denn von diesen werden nur 300 zur Verfügung stehen.

Werdet ihr euch etwas von der Kollektion kaufen?