The Pokémon Company und Fatshark unterstützen die Ukraine in Krisenzeiten finanziell

Der Krieg in der Ukraine hat international eine Welle der Solidarität ausgelöst, denn viele westliche Länder, Unternehmen und Privatpersonen stehen den Ukrainern in dieser Zeit bei. The Pokémon Company spendet 200.000 US-Dollar an die US-amerikanische Non-Profit-Organisation Globalgiving, die den Familien und Kindern in Not helfen wird, die sich derzeit auf der Flucht befinden.

Das schwedische Entwicklerstudio Fatshark (Warhammer: Vermintide 2) schließt sich diesen Bemühungen an und stellt eine Spendensumme in Höhe von 300.000 Schwedischen Kronen (das sind umgerechnet etwa 28.000 Euro) für das Internationale Rote Kreuz bereit.